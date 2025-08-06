https://ria.ru/20250806/rossiya-2033603074.html

В еврейском фонде назвали религиозность вопросом нацбезопасности России

В еврейском фонде назвали религиозность вопросом нацбезопасности России - РИА Новости, 06.08.2025

В еврейском фонде назвали религиозность вопросом нацбезопасности России

Вовлеченность людей в религию – это вопрос национальной безопасности России, заявил РИА Новости глава Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T06:26:00+03:00

2025-08-06T06:26:00+03:00

2025-08-06T06:26:00+03:00

религия

россия

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Вовлеченность людей в религию – это вопрос национальной безопасности России, заявил РИА Новости глава Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев. "Растущая религиозная вовлеченность вполне может сделать Россию сильнее внутренне и внешне. Духовный рост общества — это не просто дело верующих, это вопрос национальной безопасности", – сказал он в интервью РИА Новости. Изучение предмета "Духовно-нравственная культура России" в школах страны начнется с 2026-2027 учебного года, сообщило РИА Новости ранее, изучив соответствующий документ Минпросвещения РФ.

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