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Эксперт раскритиковала пошлины против стран, покупающих нефть из России - РИА Новости, 06.08.2025
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19:06 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/rossija-2033797252.html
Эксперт раскритиковала пошлины против стран, покупающих нефть из России
Эксперт раскритиковала пошлины против стран, покупающих нефть из России - РИА Новости, 06.08.2025
Эксперт раскритиковала пошлины против стран, покупающих нефть из России
Пошлины против стран, покупающих нефть из России, которые хотят ввести США, - это сигнал к дедолларизации в развивающихся странах мира и очередной шаг к... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T19:06:00+03:00
2025-08-06T19:06:00+03:00
экономика
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дональд трамп
брикс
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пошлины против стран, покупающих нефть из России, которые хотят ввести США, - это сигнал к дедолларизации в развивающихся странах мира и очередной шаг к созданию альтернативы доллару в БРИКС, прокомментировала РИА Новости доцент Департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Ранее в среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. "Этот шаг - еще один сигнал к дедолларизации среди развивающихся стран мира, и очередной шаг к вопросу создания БРИКС альтернативы доллару", - прокомментировала Бондаренко новый указ о пошлинах. Она также добавила, что введение таких пошлин может стать очередным шагом к становлению многополярного мира, "где Индия будет одним из его центров, вместе с Китаем, Россией и другими странами БРИКС". "Тридцать первого августа состоится первый за семь лет визит премьер-министра Индии в Китай. Если раньше в течение многих лет эти две страны были ярыми конкурентами, то теперь общая угроза в виде тарифов может сблизить их на понятийном уровне", - отметила эксперт. Однако в краткосрочной перспективе экономика Индии все же пострадает, если через 21 день пошлины действительно введут. "Но в средней и долгосрочной перспективе развивающиеся страны, как мы уже увидели, гораздо более устойчивы к внешним вызовам", - добавила эксперт.
https://ria.ru/20250806/neft-2033777225.html
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экономика, индия, россия, сша, дональд трамп, брикс, высшая школа экономики (вшэ)
Экономика, Индия, Россия, США, Дональд Трамп, БРИКС, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Эксперт раскритиковала пошлины против стран, покупающих нефть из России

Экономист Бондаренко назвала пошлины против России сигналом к дедолларизации

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пошлины против стран, покупающих нефть из России, которые хотят ввести США, - это сигнал к дедолларизации в развивающихся странах мира и очередной шаг к созданию альтернативы доллару в БРИКС, прокомментировала РИА Новости доцент Департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
США указали, что понимают под "нефтью из России"
Вчера, 17:38
"Этот шаг - еще один сигнал к дедолларизации среди развивающихся стран мира, и очередной шаг к вопросу создания БРИКС альтернативы доллару", - прокомментировала Бондаренко новый указ о пошлинах.
Она также добавила, что введение таких пошлин может стать очередным шагом к становлению многополярного мира, "где Индия будет одним из его центров, вместе с Китаем, Россией и другими странами БРИКС".
"Тридцать первого августа состоится первый за семь лет визит премьер-министра Индии в Китай. Если раньше в течение многих лет эти две страны были ярыми конкурентами, то теперь общая угроза в виде тарифов может сблизить их на понятийном уровне", - отметила эксперт.
Однако в краткосрочной перспективе экономика Индии все же пострадает, если через 21 день пошлины действительно введут. "Но в средней и долгосрочной перспективе развивающиеся страны, как мы уже увидели, гораздо более устойчивы к внешним вызовам", - добавила эксперт.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
США пригрозили пошлиной странам, импортирующим российскую нефть
Вчера, 17:17
 
ЭкономикаИндияРоссияСШАДональд ТрампБРИКСВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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