https://ria.ru/20250806/rossija-2033797252.html

Эксперт раскритиковала пошлины против стран, покупающих нефть из России

Эксперт раскритиковала пошлины против стран, покупающих нефть из России - РИА Новости, 06.08.2025

Эксперт раскритиковала пошлины против стран, покупающих нефть из России

Пошлины против стран, покупающих нефть из России, которые хотят ввести США, - это сигнал к дедолларизации в развивающихся странах мира и очередной шаг к... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T19:06:00+03:00

2025-08-06T19:06:00+03:00

2025-08-06T19:06:00+03:00

экономика

индия

россия

сша

дональд трамп

брикс

высшая школа экономики (вшэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010089222_0:359:3001:2047_1920x0_80_0_0_ef7b8fed740ab989286a83302c1eccd3.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пошлины против стран, покупающих нефть из России, которые хотят ввести США, - это сигнал к дедолларизации в развивающихся странах мира и очередной шаг к созданию альтернативы доллару в БРИКС, прокомментировала РИА Новости доцент Департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Ранее в среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. "Этот шаг - еще один сигнал к дедолларизации среди развивающихся стран мира, и очередной шаг к вопросу создания БРИКС альтернативы доллару", - прокомментировала Бондаренко новый указ о пошлинах. Она также добавила, что введение таких пошлин может стать очередным шагом к становлению многополярного мира, "где Индия будет одним из его центров, вместе с Китаем, Россией и другими странами БРИКС". "Тридцать первого августа состоится первый за семь лет визит премьер-министра Индии в Китай. Если раньше в течение многих лет эти две страны были ярыми конкурентами, то теперь общая угроза в виде тарифов может сблизить их на понятийном уровне", - отметила эксперт. Однако в краткосрочной перспективе экономика Индии все же пострадает, если через 21 день пошлины действительно введут. "Но в средней и долгосрочной перспективе развивающиеся страны, как мы уже увидели, гораздо более устойчивы к внешним вызовам", - добавила эксперт.

https://ria.ru/20250806/neft-2033777225.html

https://ria.ru/20250806/poshlina-2033771825.html

индия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, индия, россия, сша, дональд трамп, брикс, высшая школа экономики (вшэ)