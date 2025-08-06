Эксперт раскритиковала пошлины против стран, покупающих нефть из России
Экономист Бондаренко назвала пошлины против России сигналом к дедолларизации
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пошлины против стран, покупающих нефть из России, которые хотят ввести США, - это сигнал к дедолларизации в развивающихся странах мира и очередной шаг к созданию альтернативы доллару в БРИКС, прокомментировала РИА Новости доцент Департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть.
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"Этот шаг - еще один сигнал к дедолларизации среди развивающихся стран мира, и очередной шаг к вопросу создания БРИКС альтернативы доллару", - прокомментировала Бондаренко новый указ о пошлинах.
Она также добавила, что введение таких пошлин может стать очередным шагом к становлению многополярного мира, "где Индия будет одним из его центров, вместе с Китаем, Россией и другими странами БРИКС".
"Тридцать первого августа состоится первый за семь лет визит премьер-министра Индии в Китай. Если раньше в течение многих лет эти две страны были ярыми конкурентами, то теперь общая угроза в виде тарифов может сблизить их на понятийном уровне", - отметила эксперт.
Однако в краткосрочной перспективе экономика Индии все же пострадает, если через 21 день пошлины действительно введут. "Но в средней и долгосрочной перспективе развивающиеся страны, как мы уже увидели, гораздо более устойчивы к внешним вызовам", - добавила эксперт.