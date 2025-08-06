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В российском посольстве осудили решение Норвегии о закупках оружия для ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025
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13:29 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/rossija-2033697282.html
В российском посольстве осудили решение Норвегии о закупках оружия для ВСУ
В российском посольстве осудили решение Норвегии о закупках оружия для ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025
В российском посольстве осудили решение Норвегии о закупках оружия для ВСУ
Норвегия следует в русле конфронтационных подходов западной "партии войны", нацеленной на эскалацию "прокси-войны" с Россией, заявили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T13:29:00+03:00
2025-08-06T13:29:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Норвегия следует в русле конфронтационных подходов западной "партии войны", нацеленной на эскалацию "прокси-войны" с Россией, заявили РИА Новости в посольстве России в Осло, комментируя решение норвежских властей участвовать в закупках американских вооружений для ВСУ.Швеция, Норвегия и Дания объявили во вторник, что совместно выделят около 500 миллионов долларов на закупку американских вооружений для нужд ВСУ. Поставки будут включать средства ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и запчасти."Осло послушно следует в русле жестко конфронтационных подходов западной либеральной "партии войны", нацеленной на эскалацию "гибридного" противостояния или, как некоторое время назад верно сформулировал госсекратерь США Макро Рубио, "прокси-войны" с Россией", - заявили в посольстве.В дипмиссии добавили, что у них не было сомнений в том, что Норвегия наряду с другими странами северобалтийской "восьмерки" при ведущей роли Великобритании не только не намерена прекращать "подливать масло в огонь украинского конфликта", но будет только наращивать поддержку ВСУ "до последнего украинца".В посольстве добавили, что в общей сложности в текущем году Осло планирует потратить на помощь Украине более восьми миллиардов долларов, из которых семь миллиардов - на военную накачку киевского режима."Это серьезная сумма, превышающая годовой бюджет Норвегии на цели содействия международному развитию. Для сравнения на помощь палестинскому народу, невообразимым страданиям которого здесь якобы всем сердцем сочувствуют, Норвегия в 2025 году ассигновала немногим более 100 миллионов долларов - в 80 раз меньше, чем Киеву", - указали в посольстве.По словам дипломатов, Норвегия, некогда имевшая репутацию страны-посредника и миротворца, где вручается Нобелевская премия мира, все чаще ассоциируется у мирового большинства с агрессивной экспансионистской политикой НАТО, милитаризмом и двойными стандартами."Местные политики, спецслужбы и СМИ, безусловно, преуспели в нагнетании в норвежском обществе атмосферы страха и ненависти, причем не только в отношении России, но также против Китая, а теперь и Дональда Трампа. Вследствие такого пропагандистского "промывания мозгов" большинство норвежцев слепо поддерживает увеличение оборонных расходов и усиление военной накачки Украины", - добавили в дипмиссии.В посольстве отметили, что последнее время наблюдается накапливающаяся у норвежцев усталость не столько от боевых действий, сколько от осознания тщетности и бесперспективности взятого Западом курса на нанесение России "стратегического поражения" и связанных с этим рисков для глобальной стабильности и, потенциально, их собственной безопасности."В местном медийном дискурсе все чаще слышны голоса, призывающие отказаться от военной помощи Киеву и вернуться к методам дипломатии. Однако власти страны остаются к ним глухи. Очевидно, история не научила их тому, что говорить с Россией на языке силы и ультиматумов бесперспективно", - подчеркнули в посольстве.Ранее украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США.Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать в себя батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что государства-участники НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033654945.html
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033612561.html
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в мире, норвегия, сша, украина, сергей лавров, денис шмыгаль, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, россия
В мире, Норвегия, США, Украина, Сергей Лавров, Денис Шмыгаль, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия
В российском посольстве осудили решение Норвегии о закупках оружия для ВСУ

Посольство РФ: Норвегия следует в русле конфронтационных подходов Запада

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГорода мира. Осло
Города мира. Осло - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Норвегия следует в русле конфронтационных подходов западной "партии войны", нацеленной на эскалацию "прокси-войны" с Россией, заявили РИА Новости в посольстве России в Осло, комментируя решение норвежских властей участвовать в закупках американских вооружений для ВСУ.
Швеция, Норвегия и Дания объявили во вторник, что совместно выделят около 500 миллионов долларов на закупку американских вооружений для нужд ВСУ. Поставки будут включать средства ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и запчасти.
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"Осло послушно следует в русле жестко конфронтационных подходов западной либеральной "партии войны", нацеленной на эскалацию "гибридного" противостояния или, как некоторое время назад верно сформулировал госсекратерь США Макро Рубио, "прокси-войны" с Россией", - заявили в посольстве.
В дипмиссии добавили, что у них не было сомнений в том, что Норвегия наряду с другими странами северобалтийской "восьмерки" при ведущей роли Великобритании не только не намерена прекращать "подливать масло в огонь украинского конфликта", но будет только наращивать поддержку ВСУ "до последнего украинца".
В посольстве добавили, что в общей сложности в текущем году Осло планирует потратить на помощь Украине более восьми миллиардов долларов, из которых семь миллиардов - на военную накачку киевского режима.
"Это серьезная сумма, превышающая годовой бюджет Норвегии на цели содействия международному развитию. Для сравнения на помощь палестинскому народу, невообразимым страданиям которого здесь якобы всем сердцем сочувствуют, Норвегия в 2025 году ассигновала немногим более 100 миллионов долларов - в 80 раз меньше, чем Киеву", - указали в посольстве.
По словам дипломатов, Норвегия, некогда имевшая репутацию страны-посредника и миротворца, где вручается Нобелевская премия мира, все чаще ассоциируется у мирового большинства с агрессивной экспансионистской политикой НАТО, милитаризмом и двойными стандартами.
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"Местные политики, спецслужбы и СМИ, безусловно, преуспели в нагнетании в норвежском обществе атмосферы страха и ненависти, причем не только в отношении России, но также против Китая, а теперь и Дональда Трампа. Вследствие такого пропагандистского "промывания мозгов" большинство норвежцев слепо поддерживает увеличение оборонных расходов и усиление военной накачки Украины", - добавили в дипмиссии.
В посольстве отметили, что последнее время наблюдается накапливающаяся у норвежцев усталость не столько от боевых действий, сколько от осознания тщетности и бесперспективности взятого Западом курса на нанесение России "стратегического поражения" и связанных с этим рисков для глобальной стабильности и, потенциально, их собственной безопасности.
"В местном медийном дискурсе все чаще слышны голоса, призывающие отказаться от военной помощи Киеву и вернуться к методам дипломатии. Однако власти страны остаются к ним глухи. Очевидно, история не научила их тому, что говорить с Россией на языке силы и ультиматумов бесперспективно", - подчеркнули в посольстве.
Ранее украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать в себя батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что государства-участники НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
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Вчера, 08:00
 
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