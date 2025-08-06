https://ria.ru/20250806/rossija-2033697282.html

В российском посольстве осудили решение Норвегии о закупках оружия для ВСУ

В российском посольстве осудили решение Норвегии о закупках оружия для ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025

В российском посольстве осудили решение Норвегии о закупках оружия для ВСУ

Норвегия следует в русле конфронтационных подходов западной "партии войны", нацеленной на эскалацию "прокси-войны" с Россией, заявили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T13:29:00+03:00

2025-08-06T13:29:00+03:00

2025-08-06T13:29:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Норвегия следует в русле конфронтационных подходов западной "партии войны", нацеленной на эскалацию "прокси-войны" с Россией, заявили РИА Новости в посольстве России в Осло, комментируя решение норвежских властей участвовать в закупках американских вооружений для ВСУ.Швеция, Норвегия и Дания объявили во вторник, что совместно выделят около 500 миллионов долларов на закупку американских вооружений для нужд ВСУ. Поставки будут включать средства ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и запчасти."Осло послушно следует в русле жестко конфронтационных подходов западной либеральной "партии войны", нацеленной на эскалацию "гибридного" противостояния или, как некоторое время назад верно сформулировал госсекратерь США Макро Рубио, "прокси-войны" с Россией", - заявили в посольстве.В дипмиссии добавили, что у них не было сомнений в том, что Норвегия наряду с другими странами северобалтийской "восьмерки" при ведущей роли Великобритании не только не намерена прекращать "подливать масло в огонь украинского конфликта", но будет только наращивать поддержку ВСУ "до последнего украинца".В посольстве добавили, что в общей сложности в текущем году Осло планирует потратить на помощь Украине более восьми миллиардов долларов, из которых семь миллиардов - на военную накачку киевского режима."Это серьезная сумма, превышающая годовой бюджет Норвегии на цели содействия международному развитию. Для сравнения на помощь палестинскому народу, невообразимым страданиям которого здесь якобы всем сердцем сочувствуют, Норвегия в 2025 году ассигновала немногим более 100 миллионов долларов - в 80 раз меньше, чем Киеву", - указали в посольстве.По словам дипломатов, Норвегия, некогда имевшая репутацию страны-посредника и миротворца, где вручается Нобелевская премия мира, все чаще ассоциируется у мирового большинства с агрессивной экспансионистской политикой НАТО, милитаризмом и двойными стандартами."Местные политики, спецслужбы и СМИ, безусловно, преуспели в нагнетании в норвежском обществе атмосферы страха и ненависти, причем не только в отношении России, но также против Китая, а теперь и Дональда Трампа. Вследствие такого пропагандистского "промывания мозгов" большинство норвежцев слепо поддерживает увеличение оборонных расходов и усиление военной накачки Украины", - добавили в дипмиссии.В посольстве отметили, что последнее время наблюдается накапливающаяся у норвежцев усталость не столько от боевых действий, сколько от осознания тщетности и бесперспективности взятого Западом курса на нанесение России "стратегического поражения" и связанных с этим рисков для глобальной стабильности и, потенциально, их собственной безопасности."В местном медийном дискурсе все чаще слышны голоса, призывающие отказаться от военной помощи Киеву и вернуться к методам дипломатии. Однако власти страны остаются к ним глухи. Очевидно, история не научила их тому, что говорить с Россией на языке силы и ультиматумов бесперспективно", - подчеркнули в посольстве.Ранее украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США.Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать в себя батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что государства-участники НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250806/ukraina-2033654945.html

https://ria.ru/20250806/ukraina-2033612561.html

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в мире, норвегия, сша, украина, сергей лавров, денис шмыгаль, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, россия