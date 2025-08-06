https://ria.ru/20250806/reys-2033735985.html

Первый тестовый рейс судна "Комета 120М" отправился из Сочи в Сухум

Первый тестовый рейс судна "Комета 120М" отправился из Сочи в Сухум - РИА Новости, 06.08.2025

Первый тестовый рейс судна "Комета 120М" отправился из Сочи в Сухум

Первый тестовый рейс пассажирского судна "Комета 120М" отправился по морскому пути из Сочи в Сухум. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:40:00+03:00

2025-08-06T15:40:00+03:00

2025-08-06T16:00:00+03:00

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СОЧИ, 6 авг – РИА Новости. Первый тестовый рейс пассажирского судна "Комета 120М" отправился по морскому пути из Сочи в Сухум."Комета" сегодня идет с удивительной загрузкой - почти 95%", - сказала журналистам директор Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" Анна Фоменко.Пассажиров перевозит скоростное судно "Космонавт Павел Попович". Теплоход пройдет 146 километров вдоль побережья от Морского вокзала Сочи до Сухумского морского порта."Длина судна 35 метров, пассажировместимость до 120 человек. Но самое основное преимущество этой "Кометы" - это скоростные характеристики. Скорость до 35 узлов в час, что позволит нам преодолеть расстояние между портом Сочи и портом Сухум за 2,5 часа. Возможно, даже быстрее. Наземные виды транспорта, доставка от порта Сочи до порта Сухум составит, особенно в летний период, от 4 до 6 часов. Тут у нас виден ряд хороших моментов. Мы уходим из центра порта Сочи, приходим в центр Сухума. Это привлекательно для туристов и жителей городов Сухума и Сочи", - добавила Фоменко.Билеты на "Комету" не продавались, уточнила она, расписания регулярного сообщения между курортами также ещё нет, организационные выводы будут сделаны после сегодняшнего рейса."Мы сегодня оцениваем технические возможности, оцениваем скоростные параметры по приходу, по отходу, по швартовке, а также прохождение контрольно-надзорных мероприятий по временным характеристикам. Поэтому рейс тестовый, билеты не продавались", - сказала Фоменко.Представитель судовладельца Павел Марухин отметил, что путешествие на судне "Космонавт Павел Попович" будет комфортным для пассажиров. "Если погода не штормовая, до полутора баллов волнение моря, то пассажирам вполне комфортно. Кресла у нас очень удобные, присутствует система стабилизации качки. Это современная российская отечественная разработка, которая позволяет судну... выравнивать, стабилизировать и, соответственно, создавать комфортные условия", - сказал Марухин журналистам.Инфраструктура морского порта Сочи была готова к отправлению "Кометы", она способна отрабатывать такого вида суда, сказал журналистам генеральный директор Сочинского морского торгового порта Юрий Владимиров. Также он напомнил, что перед отправкой на "Комете" в Абхазию путешественникам предстоит пройти таможенный и пограничный контроль."Этот рейс международный, это не обычный каботажный рейс. Поэтому все правила, которые относятся к международным рейсам, к этому рейсу применены… Пограничный контроль открывает до 12 кабинок. Поэтому очереди большой не бывает", - сказал Владимиров."Комету" из Сочи встретят в порту Сухума представители Абхазии во главе с президентом республики Бадрой Гунбой, рассказали журналистам в пресс-службе Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт".Морское пассажирское скоростное судно на подводных крыльях "Комета 120М" длиной 35 метров развивает скорость до 35 узлов (65 км/ч). Его дальность хода в полном водоизмещении составляет 200 миль, автономность плавания – 8 часов. В Азово-Черноморском бассейне "Комета" в сезон навигации регулярно ходит между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.

https://ria.ru/20250608/abhazija-2021586259.html

https://ria.ru/20250804/samolet-2033319265.html

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сочи, сухум, абхазия, павел попович, юрий владимиров, бадра гунба, росморпорт, в мире