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Российские разведчики показали позиции ВСУ в пригороде Волчанска - РИА Новости, 06.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:08 06.08.2025 (обновлено: 08:44 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/razvedchiki-2033604822.html
Российские разведчики показали позиции ВСУ в пригороде Волчанска
Российские разведчики показали позиции ВСУ в пригороде Волчанска - РИА Новости, 06.08.2025
Российские разведчики показали позиции ВСУ в пригороде Волчанска
Российские разведчики показали корреспонденту РИА Новости позиции в пригороде Волчанска, откуда украинские военные ранее вели обстрелы приграничных территорий... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T07:08:00+03:00
2025-08-06T08:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
волчанск
белгородская область
белгород
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 6 авг — РИА Новости. Российские разведчики показали корреспонденту РИА Новости позиции в пригороде Волчанска, откуда украинские военные ранее вели обстрелы приграничных территорий Белгородской области и самого города. "Это место - пригород Волчанска, в принципе тут недалеко до него по карте, но по прямой никто не ходит, потому что много открыток (открытая местность — ред.). По ней не дойдёшь. Здесь размещалась 120-ти и 155-ти миллиметровая артиллерия, работала по пригородам Белгорода, по Щебекино непосредственно", — сказал разведчик. По его словам, сейчас украинские артиллерийские расчёты оттеснены с этих позиций, а ранее отсюда ВСУ систематически обстреливали жилые кварталы и инфраструктуру приграничных российских территорий. Операция по выявлению и ликвидации этих огневых точек проводилась с применением разведывательных беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. В результате удалось значительно снизить интенсивность обстрелов Белгородской области с этого направления.
https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006101136.html
волчанск
белгородская область
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Позиции в пригороде Волчанска, откуда украинские военные вели обстрелы территорий Белгородской области
Российские разведчики показали корреспонденту РИА Новости позиции в пригороде Волчанска, откуда украинские военные ранее вели обстрелы приграничных территорий Белгородской области и самого города
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безопасность, волчанск, белгородская область, белгород, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волчанск, Белгородская область, Белгород, Вооруженные силы Украины
Российские разведчики показали позиции ВСУ в пригороде Волчанска

Разведчики показали позиции в Волчанске, откуда ВСУ обстреливали Белгород

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БЕЛГОРОД, 6 авг — РИА Новости. Российские разведчики показали корреспонденту РИА Новости позиции в пригороде Волчанска, откуда украинские военные ранее вели обстрелы приграничных территорий Белгородской области и самого города.
"Это место - пригород Волчанска, в принципе тут недалеко до него по карте, но по прямой никто не ходит, потому что много открыток (открытая местность — ред.). По ней не дойдёшь. Здесь размещалась 120-ти и 155-ти миллиметровая артиллерия, работала по пригородам Белгорода, по Щебекино непосредственно", — сказал разведчик.
По его словам, сейчас украинские артиллерийские расчёты оттеснены с этих позиций, а ранее отсюда ВСУ систематически обстреливали жилые кварталы и инфраструктуру приграничных российских территорий.
Операция по выявлению и ликвидации этих огневых точек проводилась с применением разведывательных беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. В результате удалось значительно снизить интенсивность обстрелов Белгородской области с этого направления.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВолчанскБелгородская областьБелгородВооруженные силы Украины
 
 
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