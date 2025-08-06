https://ria.ru/20250806/razvedchiki-2033604822.html

Российские разведчики показали позиции ВСУ в пригороде Волчанска

Российские разведчики показали позиции ВСУ в пригороде Волчанска - РИА Новости, 06.08.2025

Российские разведчики показали позиции ВСУ в пригороде Волчанска

Российские разведчики показали корреспонденту РИА Новости позиции в пригороде Волчанска, откуда украинские военные ранее вели обстрелы приграничных территорий... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T07:08:00+03:00

2025-08-06T07:08:00+03:00

2025-08-06T08:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

волчанск

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белгород

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 6 авг — РИА Новости. Российские разведчики показали корреспонденту РИА Новости позиции в пригороде Волчанска, откуда украинские военные ранее вели обстрелы приграничных территорий Белгородской области и самого города. "Это место - пригород Волчанска, в принципе тут недалеко до него по карте, но по прямой никто не ходит, потому что много открыток (открытая местность — ред.). По ней не дойдёшь. Здесь размещалась 120-ти и 155-ти миллиметровая артиллерия, работала по пригородам Белгорода, по Щебекино непосредственно", — сказал разведчик. По его словам, сейчас украинские артиллерийские расчёты оттеснены с этих позиций, а ранее отсюда ВСУ систематически обстреливали жилые кварталы и инфраструктуру приграничных российских территорий. Операция по выявлению и ликвидации этих огневых точек проводилась с применением разведывательных беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. В результате удалось значительно снизить интенсивность обстрелов Белгородской области с этого направления.

https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006101136.html

волчанск

белгородская область

белгород

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Позиции в пригороде Волчанска, откуда украинские военные вели обстрелы территорий Белгородской области Российские разведчики показали корреспонденту РИА Новости позиции в пригороде Волчанска, откуда украинские военные ранее вели обстрелы приграничных территорий Белгородской области и самого города 2025-08-06T07:08 true PT1M40S

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безопасность, волчанск, белгородская область, белгород, вооруженные силы украины