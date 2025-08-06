https://ria.ru/20250806/rassledovanie-2033687069.html

Мирошник рассказал о расследовании преступлений ВСУ в Курской области

Мирошник рассказал о расследовании преступлений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.08.2025

Мирошник рассказал о расследовании преступлений ВСУ в Курской области

Расследование преступлений украинских боевиков в Курской области продолжается и займет еще несколько месяцев, не все данные собраны, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T12:47:00+03:00

2025-08-06T12:47:00+03:00

2025-08-06T12:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

родион мирошник

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Расследование преступлений украинских боевиков в Курской области продолжается и займет еще несколько месяцев, не все данные собраны, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее он сообщил РИА Новости, что уже известно о гибели по меньшей мере 350 мирных жителей в регионе, еще более 1000 были ранены. "Есть объективные причины, которые пока не позволяют полностью провести все следственные процедурные и процессуальные действия, связанные с оценкой и правовым определением событий, произошедших на территории Курской области. Еще не разминированы территории, еще продолжаются обстрелы прифронтовой, приграничной зоны, еще нет возможности полностью оценить все последствия", - сообщил Мирошник. Он отметил, что продолжается проверка показаний очевидцев преступлений украинских боевиков - в частности, некоторые фамилии еще не включены в списки погибших, так как эти данные уточняются. "Еще не проверены и не найдены подтверждения показаниям гражданского населения, которое говорит об убитых близких, знакомых, родственниках, которые еще предстоит проверить следственным органам. Поэтому еще в ближайшие месяцы однозначно будут вестись данные, вестись следственные действия, и эта история будет развиваться", - заявил Мирошник. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщал, что российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов в том числе иностранные наемники.

https://ria.ru/20250805/miroshnik-2033403989.html

https://ria.ru/20250731/oglaska-2032685294.html

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происшествия, курская область, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)