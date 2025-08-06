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Мирошник рассказал о расследовании преступлений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/rassledovanie-2033687069.html
Мирошник рассказал о расследовании преступлений ВСУ в Курской области
Мирошник рассказал о расследовании преступлений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.08.2025
Мирошник рассказал о расследовании преступлений ВСУ в Курской области
Расследование преступлений украинских боевиков в Курской области продолжается и займет еще несколько месяцев, не все данные собраны, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:47:00+03:00
2025-08-06T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Расследование преступлений украинских боевиков в Курской области продолжается и займет еще несколько месяцев, не все данные собраны, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее он сообщил РИА Новости, что уже известно о гибели по меньшей мере 350 мирных жителей в регионе, еще более 1000 были ранены. "Есть объективные причины, которые пока не позволяют полностью провести все следственные процедурные и процессуальные действия, связанные с оценкой и правовым определением событий, произошедших на территории Курской области. Еще не разминированы территории, еще продолжаются обстрелы прифронтовой, приграничной зоны, еще нет возможности полностью оценить все последствия", - сообщил Мирошник. Он отметил, что продолжается проверка показаний очевидцев преступлений украинских боевиков - в частности, некоторые фамилии еще не включены в списки погибших, так как эти данные уточняются. "Еще не проверены и не найдены подтверждения показаниям гражданского населения, которое говорит об убитых близких, знакомых, родственниках, которые еще предстоит проверить следственным органам. Поэтому еще в ближайшие месяцы однозначно будут вестись данные, вестись следственные действия, и эта история будет развиваться", - заявил Мирошник. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщал, что российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов в том числе иностранные наемники.
https://ria.ru/20250805/miroshnik-2033403989.html
https://ria.ru/20250731/oglaska-2032685294.html
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происшествия, курская область, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Мирошник рассказал о расследовании преступлений ВСУ в Курской области

Мирошник: расследование преступлений ВСУ в Курской области продолжается

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Расследование преступлений украинских боевиков в Курской области продолжается и займет еще несколько месяцев, не все данные собраны, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее он сообщил РИА Новости, что уже известно о гибели по меньшей мере 350 мирных жителей в регионе, еще более 1000 были ранены.
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Мирошник заявил о системном подходе ВСУ к расправам над мирными жителями
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"Есть объективные причины, которые пока не позволяют полностью провести все следственные процедурные и процессуальные действия, связанные с оценкой и правовым определением событий, произошедших на территории Курской области. Еще не разминированы территории, еще продолжаются обстрелы прифронтовой, приграничной зоны, еще нет возможности полностью оценить все последствия", - сообщил Мирошник.
Он отметил, что продолжается проверка показаний очевидцев преступлений украинских боевиков - в частности, некоторые фамилии еще не включены в списки погибших, так как эти данные уточняются.
"Еще не проверены и не найдены подтверждения показаниям гражданского населения, которое говорит об убитых близких, знакомых, родственниках, которые еще предстоит проверить следственным органам. Поэтому еще в ближайшие месяцы однозначно будут вестись данные, вестись следственные действия, и эта история будет развиваться", - заявил Мирошник.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщал, что российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов в том числе иностранные наемники.
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