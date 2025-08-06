https://ria.ru/20250806/rada-2033722648.html

В Раде назвали вторжение ВСУ в Курскую область трагедией

В Раде назвали вторжение ВСУ в Курскую область трагедией - РИА Новости, 06.08.2025

В Раде назвали вторжение ВСУ в Курскую область трагедией

Вторжение ВСУ в Курскую область обернулось трагедией для Украины, заявила в среду депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:49:00+03:00

2025-08-06T14:49:00+03:00

2025-08-06T15:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

валерий герасимов

владимир путин

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вторжение ВСУ в Курскую область обернулось трагедией для Украины, заявила в среду депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. "Курская операция была спланирована так, что в конечном итоге в среднесрочной перспективе закончилась трагедией", — написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, в результате из подконтрольной Киеву части ДНР было отведено большое количество украинских сил, что привело в итоге к отступлению ВСУ из ключевых городов, в Сумской области не использовали время для подготовки к обороне. При этом, отмечает Безуглая, главком ВСУ Александр Сырский и другие командиры не уволены и не наказаны. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. В марте ВС России перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны России. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны. Герасимов 26 апреля доложил президенту Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250804/uscherb-2033285987.html

https://ria.ru/20250805/bastrykin-2033387186.html

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россия, курская область, украина, валерий герасимов, владимир путин, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, следственный комитет россии (ск рф)