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В Раде назвали вторжение ВСУ в Курскую область трагедией - РИА Новости, 06.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:49 06.08.2025 (обновлено: 15:04 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/rada-2033722648.html
В Раде назвали вторжение ВСУ в Курскую область трагедией
В Раде назвали вторжение ВСУ в Курскую область трагедией - РИА Новости, 06.08.2025
В Раде назвали вторжение ВСУ в Курскую область трагедией
Вторжение ВСУ в Курскую область обернулось трагедией для Украины, заявила в среду депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:49:00+03:00
2025-08-06T15:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
валерий герасимов
владимир путин
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вторжение ВСУ в Курскую область обернулось трагедией для Украины, заявила в среду депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. "Курская операция была спланирована так, что в конечном итоге в среднесрочной перспективе закончилась трагедией", — написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, в результате из подконтрольной Киеву части ДНР было отведено большое количество украинских сил, что привело в итоге к отступлению ВСУ из ключевых городов, в Сумской области не использовали время для подготовки к обороне. При этом, отмечает Безуглая, главком ВСУ Александр Сырский и другие командиры не уволены и не наказаны. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. В марте ВС России перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны России. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны. Герасимов 26 апреля доложил президенту Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250804/uscherb-2033285987.html
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россия, курская область, украина, валерий герасимов, владимир путин, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Раде назвали вторжение ВСУ в Курскую область трагедией

Депутат Рады Безуглая назвала вторжение в Курскую область трагедией для Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вторжение ВСУ в Курскую область обернулось трагедией для Украины, заявила в среду депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
"Курская операция была спланирована так, что в конечном итоге в среднесрочной перспективе закончилась трагедией", — написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Хутор Агроном в Суджанском районе Курской области, освобожденный российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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По ее словам, в результате из подконтрольной Киеву части ДНР было отведено большое количество украинских сил, что привело в итоге к отступлению ВСУ из ключевых городов, в Сумской области не использовали время для подготовки к обороне. При этом, отмечает Безуглая, главком ВСУ Александр Сырский и другие командиры не уволены и не наказаны.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
В марте ВС России перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны России.

Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны. Герасимов 26 апреля доложил президенту Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВалерий ГерасимовВладимир ПутинАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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