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Рабочему в Великом Новгороде оторвало голову при переработке макулатуры
Рабочему в Великом Новгороде оторвало голову при переработке макулатуры - РИА Новости, 06.08.2025
Рабочему в Великом Новгороде оторвало голову при переработке макулатуры
Прокуратура региона проводит проверку по факту гибели мужчины из-за травмы головы на производстве по переработке макулатуры в Великом Новгороде, сообщает... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:05:00+03:00
2025-08-06T15:05:00+03:00
2025-08-06T15:06:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Прокуратура региона проводит проверку по факту гибели мужчины из-за травмы головы на производстве по переработке макулатуры в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Предварительно установлено, что в среду на территории предприятия в Великом Новгороде при проведении работ на станке по прессованию отходов бумаги мужчина получил травму головы, в результате которой скончался на месте происшествия. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах региона, мужчине на производстве оторвало голову. "Прокуратура области по поручению прокурора области Сергея Швецова организовала проверку по факту гибели мужчины при проведении работ по прессованию макулатуры", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что прокуратура области оценит соблюдение требований законодательства об охране труда при выполнении работ.
https://ria.ru/20250331/rudnik-2008512200.html
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происшествия, великий новгород, россия
Происшествия, Великий Новгород, Россия
Рабочему в Великом Новгороде оторвало голову при переработке макулатуры
Рабочему оторвало голову во время прессования макулатуры в Великом Новгороде