https://ria.ru/20250806/rabochiy-2033725823.html

Рабочему в Великом Новгороде оторвало голову при переработке макулатуры

Рабочему в Великом Новгороде оторвало голову при переработке макулатуры - РИА Новости, 06.08.2025

Рабочему в Великом Новгороде оторвало голову при переработке макулатуры

Прокуратура региона проводит проверку по факту гибели мужчины из-за травмы головы на производстве по переработке макулатуры в Великом Новгороде, сообщает... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:05:00+03:00

2025-08-06T15:05:00+03:00

2025-08-06T15:06:00+03:00

происшествия

великий новгород

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Прокуратура региона проводит проверку по факту гибели мужчины из-за травмы головы на производстве по переработке макулатуры в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Предварительно установлено, что в среду на территории предприятия в Великом Новгороде при проведении работ на станке по прессованию отходов бумаги мужчина получил травму головы, в результате которой скончался на месте происшествия. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах региона, мужчине на производстве оторвало голову. "Прокуратура области по поручению прокурора области Сергея Швецова организовала проверку по факту гибели мужчины при проведении работ по прессованию макулатуры", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что прокуратура области оценит соблюдение требований законодательства об охране труда при выполнении работ.

https://ria.ru/20250331/rudnik-2008512200.html

https://ria.ru/20250723/ekaterinburg-2030854443.html

великий новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, великий новгород, россия