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Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 06.08.2025
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Два украинских беспилотника сбиты вечером в среду над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T23:59:00+03:00
2025-08-06T23:59:00+03:00
2025-08-06T23:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Два украинских беспилотника сбиты вечером в среду над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ. "Шестого августа т.г. около 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Силы ПВО сбили сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью