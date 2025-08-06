https://ria.ru/20250806/pvo-2033822471.html

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 06.08.2025

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Два украинских беспилотника сбиты вечером в среду над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T23:59:00+03:00

2025-08-06T23:59:00+03:00

2025-08-06T23:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Два украинских беспилотника сбиты вечером в среду над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ. "Шестого августа т.г. около 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)