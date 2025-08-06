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CNN: в Белом доме сомневаются в возможности встречи Трампа и Путина - РИА Новости, 06.08.2025
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23:32 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/putin-2033820617.html
CNN: в Белом доме сомневаются в возможности встречи Трампа и Путина
CNN: в Белом доме сомневаются в возможности встречи Трампа и Путина - РИА Новости, 06.08.2025
CNN: в Белом доме сомневаются в возможности встречи Трампа и Путина
Источник телеканала CNN в Белом доме выразил сомнение в том, что возможную встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина удастся провести "на... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T23:32:00+03:00
2025-08-06T23:32:00+03:00
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сша
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Источник телеканала CNN в Белом доме выразил сомнение в том, что возможную встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина удастся провести "на следующей неделе", отметив, что организация саммита потребует больше времени. Ранее в среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами Трампа, сообщила, что американский президент намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером, а вскоре после этого провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского. "Один чиновник Белого дома отметил, что, хотя Трамп сказал, что намерен встретится с Путиным на следующей неделе, это, вероятно, будет трудно сделать, учитывая большой объем предварительных переговоров для решения вопросов логистики", - говорится в сообщении телеканала.
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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
CNN: в Белом доме сомневаются в возможности встречи Трампа и Путина

CNN: встреча Путина и Трампа вряд ли состоится на следующей неделе

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Источник телеканала CNN в Белом доме выразил сомнение в том, что возможную встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина удастся провести "на следующей неделе", отметив, что организация саммита потребует больше времени.
Ранее в среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами Трампа, сообщила, что американский президент намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером, а вскоре после этого провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского.
"Один чиновник Белого дома отметил, что, хотя Трамп сказал, что намерен встретится с Путиным на следующей неделе, это, вероятно, будет трудно сделать, учитывая большой объем предварительных переговоров для решения вопросов логистики", - говорится в сообщении телеканала.
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В миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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