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Путин призвал целенаправленно идти от одной задачи к другой - РИА Новости, 06.08.2025
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20:50 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/putin-2033809404.html
Путин призвал целенаправленно идти от одной задачи к другой
Путин призвал целенаправленно идти от одной задачи к другой - РИА Новости, 06.08.2025
Путин призвал целенаправленно идти от одной задачи к другой
Президент России Владимир Путин заявил в среду о необходимости целенаправленно идти от решения одной задачи к другой - тогда люди оценят это по достоинству. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T20:50:00+03:00
2025-08-06T20:50:00+03:00
общество
челябинская область
россия
копейск
владимир путин
алексей текслер
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в среду о необходимости целенаправленно идти от решения одной задачи к другой - тогда люди оценят это по достоинству. Глава государства в режиме видеоконференцсвязи в среду принял участие в открытии объектов, в том числе детского сада на 120 мест в городе Копейск Челябинской области. Обращаясь к губернатору региона Алексею Текслеру глава государства отметил, что планы развития Челябинской области впечатляют. "Надо просто идти и идти целенаправленно от решения одной задачи к другой. И, действительно, тогда люди оценят по достоинству то, что делается на уровне региона, да и во всей стране", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250806/putin-2033805924.html
челябинская область
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общество, челябинская область, россия, копейск, владимир путин, алексей текслер
Общество, Челябинская область, Россия, Копейск, Владимир Путин, Алексей Текслер
Путин призвал целенаправленно идти от одной задачи к другой

Путин заявил, что нужно целенаправленно идти от решения одной задачи к другой

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в среду о необходимости целенаправленно идти от решения одной задачи к другой - тогда люди оценят это по достоинству.
Глава государства в режиме видеоконференцсвязи в среду принял участие в открытии объектов, в том числе детского сада на 120 мест в городе Копейск Челябинской области. Обращаясь к губернатору региона Алексею Текслеру глава государства отметил, что планы развития Челябинской области впечатляют.
"Надо просто идти и идти целенаправленно от решения одной задачи к другой. И, действительно, тогда люди оценят по достоинству то, что делается на уровне региона, да и во всей стране", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Путин рассказал о масштабной стройке по всей России
Вчера, 20:23
 
ОбществоЧелябинская областьРоссияКопейскВладимир ПутинАлексей Текслер
 
 
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