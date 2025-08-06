https://ria.ru/20250806/putin-2033809404.html
Путин призвал целенаправленно идти от одной задачи к другой
Путин призвал целенаправленно идти от одной задачи к другой - РИА Новости, 06.08.2025
Путин призвал целенаправленно идти от одной задачи к другой
Президент России Владимир Путин заявил в среду о необходимости целенаправленно идти от решения одной задачи к другой - тогда люди оценят это по достоинству. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T20:50:00+03:00
2025-08-06T20:50:00+03:00
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общество
челябинская область
россия
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владимир путин
алексей текслер
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в среду о необходимости целенаправленно идти от решения одной задачи к другой - тогда люди оценят это по достоинству. Глава государства в режиме видеоконференцсвязи в среду принял участие в открытии объектов, в том числе детского сада на 120 мест в городе Копейск Челябинской области. Обращаясь к губернатору региона Алексею Текслеру глава государства отметил, что планы развития Челябинской области впечатляют. "Надо просто идти и идти целенаправленно от решения одной задачи к другой. И, действительно, тогда люди оценят по достоинству то, что делается на уровне региона, да и во всей стране", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250806/putin-2033805924.html
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общество, челябинская область, россия, копейск, владимир путин, алексей текслер
Общество, Челябинская область, Россия, Копейск, Владимир Путин, Алексей Текслер
Путин призвал целенаправленно идти от одной задачи к другой
Путин заявил, что нужно целенаправленно идти от решения одной задачи к другой