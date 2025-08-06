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Путин рассказал о масштабной стройке по всей России - РИА Новости, 06.08.2025
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20:23 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/putin-2033805924.html
Путин рассказал о масштабной стройке по всей России
Путин рассказал о масштабной стройке по всей России - РИА Новости, 06.08.2025
Путин рассказал о масштабной стройке по всей России
Практически по всей России развернута стройка, работа идёт активно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T20:23:00+03:00
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жилье
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Практически по всей России развернута стройка, работа идёт активно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Практически по всей территории у нас развернута огромная стройка: инфраструктурная, жилая, расселение аварийного жилья, производственная. Работа идет очень активно", - сказал Путин в ходе церемонии открытия инфраструктурных объектов в российских регионах. Президент также назвал строителей созидателями, создающими новое, смотрящими вперед, улучшающими жизнь людей и страны в целом. В ходе мероприятия Путин поздравил строителей с их предстоящим профессиональным праздником.
https://ria.ru/20250806/putin-2033798317.html
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жилье, россия, владимир путин
Жилье, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о масштабной стройке по всей России

Путин заявил, что почти по всей России развернута стройка, работа идет активно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Практически по всей России развернута стройка, работа идёт активно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Практически по всей территории у нас развернута огромная стройка: инфраструктурная, жилая, расселение аварийного жилья, производственная. Работа идет очень активно", - сказал Путин в ходе церемонии открытия инфраструктурных объектов в российских регионах.
Президент также назвал строителей созидателями, создающими новое, смотрящими вперед, улучшающими жизнь людей и страны в целом. В ходе мероприятия Путин поздравил строителей с их предстоящим профессиональным праздником.
Путин на открытии новых объектов, построенных в регионах России - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Путин принял участие в открытии новых инфраструктурных объектов
Вчера, 19:12
 
ЖильеРоссияВладимир Путин
 
 
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