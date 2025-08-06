https://ria.ru/20250806/putin-2033805157.html

Путин обсудит с кабмином расширение действия "Пушкинской карты"

Путин обсудит с кабмином расширение действия "Пушкинской карты" - РИА Новости, 06.08.2025

Путин обсудит с кабмином расширение действия "Пушкинской карты"

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином РФ вопрос распространения действия "Пушкинской карты" на Пермский зоопарк. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T20:13:00+03:00

2025-08-06T20:13:00+03:00

2025-08-06T20:13:00+03:00

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пермь

владимир путин

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином РФ вопрос распространения действия "Пушкинской карты" на Пермский зоопарк. Глава государства в режиме видеоконференцсвязи в среду принял участие в открытии инфраструктурных объектов, в том числе нового зоопарка в Перми на общей площади в 25 гектаров. В ходе церемонии открытия директор зоопарка Юлия Шитова попросила включить объект в список учреждений, на которые распространяется "Пушкинская карта". В свою очередь, глава государства отметил, что это хорошая идея. "Обязательно по поводу "Пушкинской карты" мы подумаем. Попрошу правительство решить этот вопрос", - сказал президент.

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россия, пермь, владимир путин