https://ria.ru/20250806/putin-2033804991.html

Путин пообщался с автодорожником из Брянской области

Путин пообщался с автодорожником из Брянской области - РИА Новости, 06.08.2025

Путин пообщался с автодорожником из Брянской области

Президент России Владимир Путин пообщался с автодорожником из Брянской области и попросил рассказать об условиях работы в ходе капремонта путепровода через... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T20:12:00+03:00

2025-08-06T20:12:00+03:00

2025-08-06T20:12:00+03:00

брянская область

унеча

новозыбков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с автодорожником из Брянской области и попросил рассказать об условиях работы в ходе капремонта путепровода через железнодорожные пути в городе Унеча на автомобильной дороге "Брянск - Новозыбков - Унеча". Путин в преддверии Дня строителя по видеосвязи принимал участие в открытии новых инфраструктурных и социальных объектов. В Брянской области завершился капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути в Унече на автомобильной дороге "Брянск - Новозыбков - Унеча". Проведенные работы обеспечат связь районного центра - Унечи - с федеральной трассой, а также с областным центром и другими районами области. Движение по этому участку, как ожидается, будет запущено сразу после открытия. "Я так понимаю, что за вашей спиной как раз стоят ваши работники, да? Те, кто создавали этот путь. У меня вопрос: как, по их мнению, были организованы работы, и каковы были условия, которые были созданы для людей, которые работают на объектах? Попросите, пожалуйста, кого-нибудь из них подойти. Могут два слова сказать?" - спросил Путин в ходе церемонии открытия инфраструктурных объектов в российских регионах. Арматурщик компании "Дострой 32" Артур Лысенко отметил, что условия были оказаны "блестящие". Он добавил, что очень доволен работой. Автодорожник на вопрос главы государства о размещении также рассказал, что он - местный, поэтому после работы возвращался домой. "Все условия для вахтовиков тут (есть - ред)… Все тут отработано на высшем уровне, питание - все оплачивается, выделяются средства", - уточнил Лысенко.

https://ria.ru/20250806/putin-2033798317.html

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унеча

новозыбков

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брянская область, унеча, новозыбков, владимир путин, общество