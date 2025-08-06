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Путин назвал Комсомольск-на-Амуре оплотом машиностроения
Путин назвал Комсомольск-на-Амуре оплотом машиностроения - РИА Новости, 06.08.2025
Путин назвал Комсомольск-на-Амуре оплотом машиностроения
Президент России Владимир Путин назвал Комсомольск-на-Амуре оплотом российского машиностроения. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T19:54:00+03:00
2025-08-06T19:54:00+03:00
2025-08-06T19:54:00+03:00
экономика
комсомольск-на-амуре
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владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Комсомольск-на-Амуре оплотом российского машиностроения. "Дмитрий Александрович (Заплутаев, глава Комсомольска-на-Амуре), у вас замечательный город, в известной степени оплот нашего машиностроения, такого сложного и нужного для нас, в том числе особенно сегодня", - сказал Путин в ходе церемонии открытия инфраструктурных объектов в регионах РФ. Российский лидер также отметил, что завершение строительства новой набережной в Комсомольске-на-Амуре стало праздником для местных жителей. Путин подчеркнул, что город должен развиваться.
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экономика, комсомольск-на-амуре, россия, владимир путин
Экономика, Комсомольск-на-Амуре, Россия, Владимир Путин
Путин назвал Комсомольск-на-Амуре оплотом машиностроения
Путин назвал Комсомольск-на-Амуре оплотом отечественного машиностроения