https://ria.ru/20250806/putin-2033802798.html

Путин назвал Комсомольск-на-Амуре оплотом машиностроения

Путин назвал Комсомольск-на-Амуре оплотом машиностроения - РИА Новости, 06.08.2025

Путин назвал Комсомольск-на-Амуре оплотом машиностроения

Президент России Владимир Путин назвал Комсомольск-на-Амуре оплотом российского машиностроения. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T19:54:00+03:00

2025-08-06T19:54:00+03:00

2025-08-06T19:54:00+03:00

экономика

комсомольск-на-амуре

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Комсомольск-на-Амуре оплотом российского машиностроения. "Дмитрий Александрович (Заплутаев, глава Комсомольска-на-Амуре), у вас замечательный город, в известной степени оплот нашего машиностроения, такого сложного и нужного для нас, в том числе особенно сегодня", - сказал Путин в ходе церемонии открытия инфраструктурных объектов в регионах РФ. Российский лидер также отметил, что завершение строительства новой набережной в Комсомольске-на-Амуре стало праздником для местных жителей. Путин подчеркнул, что город должен развиваться.

https://ria.ru/20240905/avtoprom-1970682509.html

комсомольск-на-амуре

россия

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2025

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экономика, комсомольск-на-амуре, россия, владимир путин