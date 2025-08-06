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Путин оценил планы развития Челябинской области - РИА Новости, 06.08.2025
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19:42 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/putin-2033801223.html
Путин оценил планы развития Челябинской области
Путин оценил планы развития Челябинской области - РИА Новости, 06.08.2025
Путин оценил планы развития Челябинской области
Планы развития Челябинской области впечатляют, заявил в среду президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T19:42:00+03:00
2025-08-06T19:42:00+03:00
челябинская область
россия
копейск
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Планы развития Челябинской области впечатляют, заявил в среду президент России Владимир Путин. Глава государства в режиме видеоконференцсвязи в среду принял участие в открытии инфраструктурных объектов, в частности, в городе Копейск Челябинской области был открыт детский сад на 120 мест. "Алексей Леонидович (Текслер, губернатор Челябинской области - ред.), мы с Вами не так давно обсуждали все планы, которые вы намечаете в Челябинской области. Они впечатляют, это хорошие планы", - сказал Путин, обращаясь к главе региона.
https://ria.ru/20250806/putin-2033800375.html
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челябинская область, россия, копейск, владимир путин, общество
Челябинская область, Россия, Копейск, Владимир Путин, Общество
Путин оценил планы развития Челябинской области

Путин заявил, что планы развития Челябинской области впечатляют

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Планы развития Челябинской области впечатляют, заявил в среду президент России Владимир Путин.
Глава государства в режиме видеоконференцсвязи в среду принял участие в открытии инфраструктурных объектов, в частности, в городе Копейск Челябинской области был открыт детский сад на 120 мест.
"Алексей Леонидович (Текслер, губернатор Челябинской области - ред.), мы с Вами не так давно обсуждали все планы, которые вы намечаете в Челябинской области. Они впечатляют, это хорошие планы", - сказал Путин, обращаясь к главе региона.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Путин дал старт движению по путепроводу через ж/д пути в Брянской области
Вчера, 19:34
 
Челябинская областьРоссияКопейскВладимир ПутинОбщество
 
 
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