https://ria.ru/20250806/putin-2033801223.html

Путин оценил планы развития Челябинской области

Путин оценил планы развития Челябинской области - РИА Новости, 06.08.2025

Путин оценил планы развития Челябинской области

Планы развития Челябинской области впечатляют, заявил в среду президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T19:42:00+03:00

2025-08-06T19:42:00+03:00

2025-08-06T19:42:00+03:00

челябинская область

россия

копейск

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Планы развития Челябинской области впечатляют, заявил в среду президент России Владимир Путин. Глава государства в режиме видеоконференцсвязи в среду принял участие в открытии инфраструктурных объектов, в частности, в городе Копейск Челябинской области был открыт детский сад на 120 мест. "Алексей Леонидович (Текслер, губернатор Челябинской области - ред.), мы с Вами не так давно обсуждали все планы, которые вы намечаете в Челябинской области. Они впечатляют, это хорошие планы", - сказал Путин, обращаясь к главе региона.

https://ria.ru/20250806/putin-2033800375.html

челябинская область

россия

копейск

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2025

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челябинская область, россия, копейск, владимир путин, общество