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Путин принял участие в открытии новых инфраструктурных объектов - РИА Новости, 06.08.2025
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19:12 06.08.2025 (обновлено: 19:21 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/putin-2033798317.html
Путин принял участие в открытии новых инфраструктурных объектов
Путин принял участие в открытии новых инфраструктурных объектов - РИА Новости, 06.08.2025
Путин принял участие в открытии новых инфраструктурных объектов
Президент России Владимир Путин в преддверии Дня строителя по видеосвязи принимает участие в открытии новых инфраструктурных и социальных объектов в Дагестане,... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T19:12:00+03:00
2025-08-06T19:21:00+03:00
россия
брянская область
унеча
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии Дня строителя по видеосвязи принимает участие в открытии новых инфраструктурных и социальных объектов в Дагестане, Челябинской и Брянской областях, Пермском и Хабаровском крае. В этот день открываются несколько новых образовательных объектов - школа на 604 места в дагестанском поселке Шамхал и детский сад на 120 мест в городе Копейск Челябинской области. Оба учреждения должны начать работу уже с 2025-2026 учебного года. Будет открыт и новый зоопарк в Перми на общей площади в 25 гектаров. На его территории пять вольерных комплексов. Кроме того, здесь будут отдельные здания контактного зоопарка и акватеррариума. Также завершены работы в рамках второго этапа строительства набережной реки Амур в Комсомольске-на-Амуре. Ее протяженность - 2,8 километра, прогулочная зона уже начала принимать первых посетителей. В Брянской области завершился капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути в городе Унеча на автомобильной дороге "Брянск - Новозыбков" - Унеча". Проведенные работы обеспечат связь районного центра Унеча с федеральной трассой, а также с областным центром и другими районами области. Движение по этому участку, как ожидается, будет запущено сразу после открытия. День строителя отмечается в России ежегодно во второе воскресенье августа, в 2025 году его будут праздновать 10 августа.
https://realty.ria.ru/20250806/putin-2033796852.html
https://ria.ru/20250806/soveschanie-2033794466.html
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Путин на открытии новых объектов, построенных в регионах России
Президент по видеосвязи принимает участие в открытии новых объектов, построенных в регионах России
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россия, брянская область, унеча, владимир путин, общество
Россия, Брянская область, Унеча, Владимир Путин, Общество
Путин принял участие в открытии новых инфраструктурных объектов

Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов в регионах России

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии Дня строителя по видеосвязи принимает участие в открытии новых инфраструктурных и социальных объектов в Дагестане, Челябинской и Брянской областях, Пермском и Хабаровском крае.
В этот день открываются несколько новых образовательных объектов - школа на 604 места в дагестанском поселке Шамхал и детский сад на 120 мест в городе Копейск Челябинской области. Оба учреждения должны начать работу уже с 2025-2026 учебного года.
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Будет открыт и новый зоопарк в Перми на общей площади в 25 гектаров. На его территории пять вольерных комплексов. Кроме того, здесь будут отдельные здания контактного зоопарка и акватеррариума.
Также завершены работы в рамках второго этапа строительства набережной реки Амур в Комсомольске-на-Амуре. Ее протяженность - 2,8 километра, прогулочная зона уже начала принимать первых посетителей.
В Брянской области завершился капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути в городе Унеча на автомобильной дороге "Брянск - Новозыбков" - Унеча". Проведенные работы обеспечат связь районного центра Унеча с федеральной трассой, а также с областным центром и другими районами области. Движение по этому участку, как ожидается, будет запущено сразу после открытия.
День строителя отмечается в России ежегодно во второе воскресенье августа, в 2025 году его будут праздновать 10 августа.
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РоссияБрянская областьУнечаВладимир ПутинОбщество
 
 
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