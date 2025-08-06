https://ria.ru/20250806/putin-2033795187.html
Путин рассказал о состоянии дорог в России
Путин рассказал о состоянии дорог в России - РИА Новости, 06.08.2025
Путин рассказал о состоянии дорог в России
Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие темпы в дорожном строительстве. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:52:00+03:00
2025-08-06T18:52:00+03:00
2025-08-06T19:15:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие темпы в дорожном строительстве."По итогам прошлого года к нормативному состоянию приведено более 55% региональных дорог", - заключил глава государства.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал о состоянии дорог в России
Путин заявил, что 85% федеральных трасс приведено к нормативному состоянию