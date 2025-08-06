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Путин отметил усилия строителей по восстановлению новых регионов - РИА Новости, 06.08.2025
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18:45 06.08.2025 (обновлено: 19:16 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/putin-2033793791.html
Путин отметил усилия строителей по восстановлению новых регионов
Путин отметил усилия строителей по восстановлению новых регионов - РИА Новости, 06.08.2025
Путин отметил усилия строителей по восстановлению новых регионов
Президент России Владимир Путин отметил самоотверженные усилия строителей по восстановлению новых регионов РФ. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:45:00+03:00
2025-08-06T19:16:00+03:00
россия
владимир путин
донбасс
новороссия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил самоотверженные усилия строителей по восстановлению новых регионов РФ."Особо отмечу самоотверженную работу строителей по восстановлению наших исторических территорий: Донбасса и Новороссии. Несмотря на сложную обстановку, здесь строится и ремонтируется жилье, производственные мощности, транспортная и коммунальная инфраструктура", - сказал Путин в среду во время открытия инфраструктурных объектов в регионах РФ в режиме видеосвязи.
https://ria.ru/20250806/putin-2033795187.html
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Путин о строительстве в новых регионах
Путин о строительстве в новых регионах
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россия, владимир путин, донбасс, новороссия
Россия, Владимир Путин, Донбасс, Новороссия
Путин отметил усилия строителей по восстановлению новых регионов

Путин отметил самоотверженные усилия строителей по восстановлению новых регионов

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил самоотверженные усилия строителей по восстановлению новых регионов РФ.
"Особо отмечу самоотверженную работу строителей по восстановлению наших исторических территорий: Донбасса и Новороссии. Несмотря на сложную обстановку, здесь строится и ремонтируется жилье, производственные мощности, транспортная и коммунальная инфраструктура", - сказал Путин в среду во время открытия инфраструктурных объектов в регионах РФ в режиме видеосвязи.
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РоссияВладимир ПутинДонбассНовороссия
 
 
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