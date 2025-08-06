https://ria.ru/20250806/putin-2033793791.html

Путин отметил усилия строителей по восстановлению новых регионов

Путин отметил усилия строителей по восстановлению новых регионов - РИА Новости, 06.08.2025

Путин отметил усилия строителей по восстановлению новых регионов

Президент России Владимир Путин отметил самоотверженные усилия строителей по восстановлению новых регионов РФ. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T18:45:00+03:00

2025-08-06T18:45:00+03:00

2025-08-06T19:16:00+03:00

россия

владимир путин

донбасс

новороссия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил самоотверженные усилия строителей по восстановлению новых регионов РФ."Особо отмечу самоотверженную работу строителей по восстановлению наших исторических территорий: Донбасса и Новороссии. Несмотря на сложную обстановку, здесь строится и ремонтируется жилье, производственные мощности, транспортная и коммунальная инфраструктура", - сказал Путин в среду во время открытия инфраструктурных объектов в регионах РФ в режиме видеосвязи.

https://ria.ru/20250806/putin-2033795187.html

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донбасс

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Путин о строительстве в новых регионах Путин о строительстве в новых регионах 2025-08-06T18:45 true PT0M18S

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россия, владимир путин, донбасс, новороссия