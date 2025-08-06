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Путин назвал главную цель в России - РИА Новости, 06.08.2025
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18:45 06.08.2025 (обновлено: 18:57 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/putin-2033793576.html
Путин назвал главную цель в России
Путин назвал главную цель в России - РИА Новости, 06.08.2025
Путин назвал главную цель в России
Президент России Владимир Путин назвал главной целью повышение уровня и качества жизни людей в стране. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:45:00+03:00
2025-08-06T18:57:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал главной целью повышение уровня и качества жизни людей в стране.Глава государства отметил, что в строительном секторе сегодня заняты миллионы людей, которые реализуют масштабные инфраструктурные проекты."Возводите жилые дома, школы, больницы, другие значимые социальные объекты, прокладываете и ремонтируете автомобильные и железные дороги, благоустраиваете общественные пространства. Вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели – повышение уровня и качества жизни людей", - сказал Путин во время открытия инфраструктурных объектов в регионах РФ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250709/putin-2028093698.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин назвал главную цель в России

Путин назвал повышение уровня и качества жизни россиян главной целью

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал главной целью повышение уровня и качества жизни людей в стране.
Глава государства отметил, что в строительном секторе сегодня заняты миллионы людей, которые реализуют масштабные инфраструктурные проекты.
"Возводите жилые дома, школы, больницы, другие значимые социальные объекты, прокладываете и ремонтируете автомобильные и железные дороги, благоустраиваете общественные пространства. Вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели – повышение уровня и качества жизни людей", - сказал Путин во время открытия инфраструктурных объектов в регионах РФ в режиме видеоконференции.
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