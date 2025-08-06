https://ria.ru/20250806/putin-2033792894.html
Путин поздравил работников стройкомплекса с профессиональным праздником
Путин поздравил работников стройкомплекса с профессиональным праздником - РИА Новости, 06.08.2025
Путин поздравил работников стройкомплекса с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов стройкомплекса России с предстоящим профессиональным праздником. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:43:00+03:00
2025-08-06T18:43:00+03:00
2025-08-06T19:12:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов стройкомплекса России с предстоящим профессиональным праздником.Глава государства в режиме видео-конференц-связи принял участие в открытии инфраструктурных объектов."Рад вас всех приветствовать в преддверии Дня строителя и поздравить с наступающим праздником всех работников и ветеранов нашего строительного комплекса", - сказал Путин.Глава государства отметил, что в строительном секторе РФ заняты миллионы людей, чей созидательный труд пользуется безусловным уважением."Благодаря опыту, высокой квалификации и преданности своему делу вы реализуете масштабные инфраструктурные проекты, возводите жилые дома, школы, больницы, другие значимые социальные объекты, прокладываете и ремонтируете автомобильные и железные дороги, благоустраиваете общественные пространства, вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели – повышение уровня и качества жизни людей", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20250806/putin-2033793791.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил работников стройкомплекса с профессиональным праздником
Путин поздравил работников и ветеранов стройкомплекса с праздником
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов стройкомплекса России с предстоящим профессиональным праздником.
Глава государства в режиме видео-конференц-связи принял участие в открытии инфраструктурных объектов.
"Рад вас всех приветствовать в преддверии Дня строителя и поздравить с наступающим праздником всех работников и ветеранов нашего строительного комплекса", - сказал Путин
.
Глава государства отметил, что в строительном секторе РФ
заняты миллионы людей, чей созидательный труд пользуется безусловным уважением.
"Благодаря опыту, высокой квалификации и преданности своему делу вы реализуете масштабные инфраструктурные проекты, возводите жилые дома, школы, больницы, другие значимые социальные объекты, прокладываете и ремонтируете автомобильные и железные дороги, благоустраиваете общественные пространства, вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели – повышение уровня и качества жизни людей", - подчеркнул президент.