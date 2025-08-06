https://ria.ru/20250806/putin-2033792894.html

Путин поздравил работников стройкомплекса с профессиональным праздником

Путин поздравил работников стройкомплекса с профессиональным праздником - РИА Новости, 06.08.2025

Путин поздравил работников стройкомплекса с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов стройкомплекса России с предстоящим профессиональным праздником. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T18:43:00+03:00

2025-08-06T18:43:00+03:00

2025-08-06T19:12:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов стройкомплекса России с предстоящим профессиональным праздником.Глава государства в режиме видео-конференц-связи принял участие в открытии инфраструктурных объектов."Рад вас всех приветствовать в преддверии Дня строителя и поздравить с наступающим праздником всех работников и ветеранов нашего строительного комплекса", - сказал Путин.Глава государства отметил, что в строительном секторе РФ заняты миллионы людей, чей созидательный труд пользуется безусловным уважением."Благодаря опыту, высокой квалификации и преданности своему делу вы реализуете масштабные инфраструктурные проекты, возводите жилые дома, школы, больницы, другие значимые социальные объекты, прокладываете и ремонтируете автомобильные и железные дороги, благоустраиваете общественные пространства, вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели – повышение уровня и качества жизни людей", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20250806/putin-2033793791.html

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россия, владимир путин, общество