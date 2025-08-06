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Путин оценил роль Малайзии в развитии контактов с другими странами региона - РИА Новости, 06.08.2025
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16:29 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/putin-2033754146.html
Путин оценил роль Малайзии в развитии контактов с другими странами региона
Путин оценил роль Малайзии в развитии контактов с другими странами региона - РИА Новости, 06.08.2025
Путин оценил роль Малайзии в развитии контактов с другими странами региона
Президент России Владимир Путин поблагодарил короля Малайзии Султана Ибрагима за то, что Куала-Лумпур способствует развитию контактов РФ со всеми странами... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:29:00+03:00
2025-08-06T16:29:00+03:00
в мире
россия
малайзия
куала-лумпур
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил короля Малайзии Султана Ибрагима за то, что Куала-Лумпур способствует развитию контактов РФ со всеми странами Юго-Восточной Азии. Переговоры президента России с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом проходят в среду в Кремле. Российский лидер в ходе встречи отметил, что одним из внешнеполитических приоритетов России на азиатском направлении является развитие диалога с АСЕАН, где Малайзия председательствует в этом году. "И мы благодарны вам, ваше величество, за то, что Малайзия поддерживает не только двусторонние отношения с Россией, но и способствует развитию наших контактов со всеми странами региона", - обратился Путин к королю Малайзии. Президент РФ также особо отметил деятельность малайзийской стороны в группе стратегического видения "Россия - Исламский мир". Он отметил, что эта группа стала эффективным инструментом сотрудничества и взаимопонимания между Россией и странами исламского мира.
https://ria.ru/20250806/putin-2033736427.html
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в мире, россия, малайзия, куала-лумпур, владимир путин
В мире, Россия, Малайзия, Куала-Лумпур, Владимир Путин
Путин оценил роль Малайзии в развитии контактов с другими странами региона

Путин: Малайзия способствует развитию контактов РФ со всеми странами региона

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим во время встречи в Москве
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил короля Малайзии Султана Ибрагима за то, что Куала-Лумпур способствует развитию контактов РФ со всеми странами Юго-Восточной Азии.
Переговоры президента России с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом проходят в среду в Кремле. Российский лидер в ходе встречи отметил, что одним из внешнеполитических приоритетов России на азиатском направлении является развитие диалога с АСЕАН, где Малайзия председательствует в этом году.
"И мы благодарны вам, ваше величество, за то, что Малайзия поддерживает не только двусторонние отношения с Россией, но и способствует развитию наших контактов со всеми странами региона", - обратился Путин к королю Малайзии.
Президент РФ также особо отметил деятельность малайзийской стороны в группе стратегического видения "Россия - Исламский мир". Он отметил, что эта группа стала эффективным инструментом сотрудничества и взаимопонимания между Россией и странами исламского мира.
Президент России Владимир Путин и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим во время переговоров - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Путин сердечно поприветствовал короля Малайзии в Москве
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В миреРоссияМалайзияКуала-ЛумпурВладимир Путин
 
 
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