https://ria.ru/20250806/putin-2033754146.html

Путин оценил роль Малайзии в развитии контактов с другими странами региона

Путин оценил роль Малайзии в развитии контактов с другими странами региона - РИА Новости, 06.08.2025

Путин оценил роль Малайзии в развитии контактов с другими странами региона

Президент России Владимир Путин поблагодарил короля Малайзии Султана Ибрагима за то, что Куала-Лумпур способствует развитию контактов РФ со всеми странами... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T16:29:00+03:00

2025-08-06T16:29:00+03:00

2025-08-06T16:29:00+03:00

в мире

россия

малайзия

куала-лумпур

владимир путин

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил короля Малайзии Султана Ибрагима за то, что Куала-Лумпур способствует развитию контактов РФ со всеми странами Юго-Восточной Азии. Переговоры президента России с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом проходят в среду в Кремле. Российский лидер в ходе встречи отметил, что одним из внешнеполитических приоритетов России на азиатском направлении является развитие диалога с АСЕАН, где Малайзия председательствует в этом году. "И мы благодарны вам, ваше величество, за то, что Малайзия поддерживает не только двусторонние отношения с Россией, но и способствует развитию наших контактов со всеми странами региона", - обратился Путин к королю Малайзии. Президент РФ также особо отметил деятельность малайзийской стороны в группе стратегического видения "Россия - Исламский мир". Он отметил, что эта группа стала эффективным инструментом сотрудничества и взаимопонимания между Россией и странами исламского мира.

https://ria.ru/20250806/putin-2033736427.html

россия

малайзия

куала-лумпур

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в мире, россия, малайзия, куала-лумпур, владимир путин