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Путин назвал развитие диалога с АСЕАН приоритетом для России
Путин назвал развитие диалога с АСЕАН приоритетом для России - РИА Новости, 06.08.2025
Путин назвал развитие диалога с АСЕАН приоритетом для России
Развитие диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) является одним из внешнеполитических приоритетов России на азиатском направлении, заявил... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:45:00+03:00
2025-08-06T15:45:00+03:00
2025-08-06T15:45:00+03:00
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владимир путин
ассоциация государств юго-восточной азии
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Развитие диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) является одним из внешнеполитических приоритетов России на азиатском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин. Переговоры президента России с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом проходят в среду в Кремле. "Хорошо известно, что одним из внешнеполитических приоритетов России на азиатском направлении является развитие диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, где Малайзия председательствует в этом году", - сказал Путин в ходе встречи.
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россия, малайзия, владимир путин, ассоциация государств юго-восточной азии, в мире
Россия, Малайзия, Владимир Путин, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, В мире
Путин назвал развитие диалога с АСЕАН приоритетом для России
Путин назвал развитие диалога с АСЕАН внешнеполитическим приоритетом РФ