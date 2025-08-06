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Путин назвал Москву одним из наиболее ярких мегаполисов мира - РИА Новости, 06.08.2025
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15:43 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/putin-2033737100.html
Путин назвал Москву одним из наиболее ярких мегаполисов мира
Путин назвал Москву одним из наиболее ярких мегаполисов мира - РИА Новости, 06.08.2025
Путин назвал Москву одним из наиболее ярких мегаполисов мира
Москва - один из наиболее быстроразвивающихся и ярких мегаполисов мира, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-малайзийских переговоров. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:43:00+03:00
2025-08-06T15:43:00+03:00
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москва
малайзия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Москва - один из наиболее быстроразвивающихся и ярких мегаполисов мира, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-малайзийских переговоров. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского лидера. Визит продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году. "Хотелось бы выразить надежду, что и вам (Султану Ибрагиму - ред.), и всем членам вашей делегации доставит удовольствие знакомство с Москвой, которая, безусловно, является одним из наиболее быстроразвивающихся и ярких мегаполисов мира", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250806/putin-2033736427.html
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в мире, россия, москва, малайзия, владимир путин
В мире, Россия, Москва, Малайзия, Владимир Путин
Путин назвал Москву одним из наиболее ярких мегаполисов мира

Путин назвал Москву одним из самых быстроразвивающихся и ярких мегаполисов мира

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Кремль и Москва-сити
Вид на Кремль и Москва-сити - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Москва - один из наиболее быстроразвивающихся и ярких мегаполисов мира, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-малайзийских переговоров.
Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского лидера. Визит продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.
"Хотелось бы выразить надежду, что и вам (Султану Ибрагиму - ред.), и всем членам вашей делегации доставит удовольствие знакомство с Москвой, которая, безусловно, является одним из наиболее быстроразвивающихся и ярких мегаполисов мира", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим во время переговоров - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
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