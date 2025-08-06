https://ria.ru/20250806/putin-2033737100.html

Путин назвал Москву одним из наиболее ярких мегаполисов мира

Путин назвал Москву одним из наиболее ярких мегаполисов мира - РИА Новости, 06.08.2025

Путин назвал Москву одним из наиболее ярких мегаполисов мира

Москва - один из наиболее быстроразвивающихся и ярких мегаполисов мира, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-малайзийских переговоров. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:43:00+03:00

2025-08-06T15:43:00+03:00

2025-08-06T15:43:00+03:00

в мире

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москва

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владимир путин

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Москва - один из наиболее быстроразвивающихся и ярких мегаполисов мира, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-малайзийских переговоров. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского лидера. Визит продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году. "Хотелось бы выразить надежду, что и вам (Султану Ибрагиму - ред.), и всем членам вашей делегации доставит удовольствие знакомство с Москвой, которая, безусловно, является одним из наиболее быстроразвивающихся и ярких мегаполисов мира", - сказал Путин.

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