https://ria.ru/20250806/putin-2033734114.html

Путин наградил орденом Дружбы журналиста "Комсомольской правды"

Путин наградил орденом Дружбы журналиста "Комсомольской правды" - РИА Новости, 06.08.2025

Путин наградил орденом Дружбы журналиста "Комсомольской правды"

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы политического обозревателя "Комсомольской правды" Александра Гамова, соответствующий указ опубликован на РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:35:00+03:00

2025-08-06T15:35:00+03:00

2025-08-06T15:35:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы политического обозревателя "Комсомольской правды" Александра Гамова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "За вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом Дружбы Гамова Александра Петровича - политического обозревателя отдела внутренней политики акционерного общества "Издательский дом "Комсомольская правда", - говорится в тексте указа. Гамов на протяжении многих лет входит "кремлевский пул" журналистов, освещая деятельность президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20250203/putin-1997172702.html

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россия, владимир путин, общество