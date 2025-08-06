https://ria.ru/20250806/putin-2033731073.html
Путин сообщил о росте товарооборота между Россией и Малайзией
Путин сообщил о росте товарооборота между Россией и Малайзией - РИА Новости, 06.08.2025
Путин сообщил о росте товарооборота между Россией и Малайзией
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост товарооборота между РФ и Малайзией с начала 2025 года составил более 40%, подчеркнув, что это "очень хороший... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:29:00+03:00
2025-08-06T15:29:00+03:00
2025-08-06T15:29:00+03:00
экономика
россия
малайзия
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост товарооборота между РФ и Малайзией с начала 2025 года составил более 40%, подчеркнув, что это "очень хороший показатель". "Хотел бы отметить, что за январь-май этого года рост товарооборота у нас составил более 40%. И, на мой взгляд, это очень хороший показатель", - сказал глава государства в ходе российско-малайзийских переговоров.
https://ria.ru/20250806/rossija-2033730615.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, малайзия, владимир путин
Экономика, Россия, Малайзия, Владимир Путин
Путин сообщил о росте товарооборота между Россией и Малайзией
Путин: рост товарооборота с Малайзией с начала 2025 года составил более 40%