https://ria.ru/20250806/putin-2033731073.html

Путин сообщил о росте товарооборота между Россией и Малайзией

Путин сообщил о росте товарооборота между Россией и Малайзией - РИА Новости, 06.08.2025

Путин сообщил о росте товарооборота между Россией и Малайзией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост товарооборота между РФ и Малайзией с начала 2025 года составил более 40%, подчеркнув, что это "очень хороший... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:29:00+03:00

2025-08-06T15:29:00+03:00

2025-08-06T15:29:00+03:00

экономика

россия

малайзия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_ee0310929c44897f52bb32b80827ed2c.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост товарооборота между РФ и Малайзией с начала 2025 года составил более 40%, подчеркнув, что это "очень хороший показатель". "Хотел бы отметить, что за январь-май этого года рост товарооборота у нас составил более 40%. И, на мой взгляд, это очень хороший показатель", - сказал глава государства в ходе российско-малайзийских переговоров.

https://ria.ru/20250806/rossija-2033730615.html

россия

малайзия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, россия, малайзия, владимир путин