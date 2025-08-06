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В Кремле начались переговоры Путина с королем Малайзии

В Кремле начались переговоры Путина с королем Малайзии - РИА Новости, 06.08.2025

В Кремле начались переговоры Путина с королем Малайзии

Переговоры президента РФ Владимира Путина с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:21:00+03:00

2025-08-06T15:21:00+03:00

2025-08-06T15:22:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.Малайзийский лидер прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению Путина. Ожидается, что на встрече лидеры обсудят дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.

https://ria.ru/20250514/rossiya-2016930105.html

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малайзия, россия, владимир путин, в мире