https://ria.ru/20250806/putin-2033728137.html

Президент России провел встречу с королем Малайзии

Президент России провел встречу с королем Малайзии - РИА Новости, 06.08.2025

Президент России провел встречу с королем Малайзии

Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с королем Малайзии Султаном Ибрагимом развитие двусторонних отношений, а также актуальные международные и... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:17:00+03:00

2025-08-06T15:17:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с королем Малайзии Султаном Ибрагимом развитие двусторонних отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы. Главное — в материале РИА Новости.Заявления Путина"У меня самые добрые впечатления и воспоминания о посещении вашей страны. Я уже не говорю про природу, которая уникальна, сказочна, даже доброжелательна".Заявления Ибрагима"Вы показали себя значительной государственной фигурой в те времена, когда требовалось видение и устойчивость".Переговоры Путина с верховным правителем Малайзии продлились около двух часов. Лидеры провели встречу в узком составе, а затем продолжили общение в формате государственного обеда. После они осмотрели залы Кремля, посетив в том числе Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. Там установлен императорский трон, а по разным его сторонам стоят троны для императрицы и матери царя.По завершении переговоров Путин проводил Султан Ибрагима до лимузина Aurus. Король прибыл по приглашению Путина, его визит продлится с 5 по 10 августа. Он стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с госвизитом с момента установления дипломатических отношений в 1967 году.

https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html

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Начало переговоров Путина с королем Малайзии Начало переговоров Путина с королем Малайзии 2025-08-06T15:17 true PT0M17S

Переговоры Путина с королем Малайзии Президент заявил, что политический диалог между странами проходит хорошо, и выразил уверенность, что визит Султана Ибрагима в Россию будет плодотворным и полезным. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-06T15:17 true PT1M08S

Король Малайзии поблагодарил Путина за приглашение 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-06T15:17 true PT1M10S

Путин прощается с Верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом Российско-малайзийские переговоры завершились, сообщили в Кремле. После осмотра залов Кремля Путин проводил Верховного правителя Малайзии султана Ибрагима. 2025-08-06T15:17 true PT0M42S

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в мире, россия, малайзия, владимир путин, брикс, оон