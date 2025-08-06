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Президент России провел встречу с королем Малайзии - РИА Новости, 06.08.2025
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15:17 06.08.2025 (обновлено: 18:28 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/putin-2033728137.html
Президент России провел встречу с королем Малайзии
Президент России провел встречу с королем Малайзии - РИА Новости, 06.08.2025
Президент России провел встречу с королем Малайзии
Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с королем Малайзии Султаном Ибрагимом развитие двусторонних отношений, а также актуальные международные и... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:17:00+03:00
2025-08-06T18:28:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с королем Малайзии Султаном Ибрагимом развитие двусторонних отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы. Главное — в материале РИА Новости.Заявления Путина"У меня самые добрые впечатления и воспоминания о посещении вашей страны. Я уже не говорю про природу, которая уникальна, сказочна, даже доброжелательна".Заявления Ибрагима"Вы показали себя значительной государственной фигурой в те времена, когда требовалось видение и устойчивость".Переговоры Путина с верховным правителем Малайзии продлились около двух часов. Лидеры провели встречу в узком составе, а затем продолжили общение в формате государственного обеда. После они осмотрели залы Кремля, посетив в том числе Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. Там установлен императорский трон, а по разным его сторонам стоят троны для императрицы и матери царя.По завершении переговоров Путин проводил Султан Ибрагима до лимузина Aurus. Король прибыл по приглашению Путина, его визит продлится с 5 по 10 августа. Он стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с госвизитом с момента установления дипломатических отношений в 1967 году.
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Начало переговоров Путина с королем Малайзии
Начало переговоров Путина с королем Малайзии
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Переговоры Путина с королем Малайзии
Президент заявил, что политический диалог между странами проходит хорошо, и выразил уверенность, что визит Султана Ибрагима в Россию будет плодотворным и полезным. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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Король Малайзии поблагодарил Путина за приглашение
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Путин прощается с Верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом
Российско-малайзийские переговоры завершились, сообщили в Кремле. После осмотра залов Кремля Путин проводил Верховного правителя Малайзии султана Ибрагима.
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в мире, россия, малайзия, владимир путин, брикс, оон
В мире, Россия, Малайзия, Владимир Путин, БРИКС, ООН
Президент России провел встречу с королем Малайзии

Путин и король Малайзии Султан Ибрагим обсудили двусторонние отношения

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с королем Малайзии Султаном Ибрагимом развитие двусторонних отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы. Главное — в материале РИА Новости.

Заявления Путина

  • Россия дорожит дружественными отношениями с Малайзией.
  • Политический диалог между странами налажен хорошо: он поддерживается на уровне правительств, парламентарии в постоянном контакте между собой.
  • Товарооборот растет хорошими темпами: с начала года он составил более 40 процентов.
  • Россия и Малайзия сотрудничают на различных международных площадках, в том числе в ООН.
  • Получение Малайзией статуса страны-партнера БРИКС — знаковое событие: это пойдет на пользу двусторонним отношениям и развитию всего объединения.
  • Малайзия приняла активное участие в недавнем саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединились еще несколько стран. С 1 января 2025 года странами-партнерами официально стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства. В январе в качестве полноправного участника в объединение вступила Индонезия.

  • Один из приоритетов России на азиатском направлении — развитие диалога с АСЕАН.
  • Россия благодарна Малайзии за то, что она способствует развитию контактов со всеми странами Юго-Восточной Азии.
  • Президент особо отметил работу малайзийской стороны в группе стратегического видения "Россия — Исламский мир". Он указал на ее эффективность для развития сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламскими странами.
  • Президент трижды посещал Малайзию, он отметил хороший уровень приветствия российской делегации во время этих поездок.
«
"У меня самые добрые впечатления и воспоминания о посещении вашей страны. Я уже не говорю про природу, которая уникальна, сказочна, даже доброжелательна".
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
Владимир Путин
президент России
  • Москва — один из самых быстроразвивающихся и ярких мегаполисов мира, он должен понравиться королю.
  • Россия будет всегда рада принять короля Малайзии с визитом.

Заявления Ибрагима

  • Король восхищается лидерскими качествами Путина, возможность встречи считает большой честью.
«
"Вы показали себя значительной государственной фигурой в те времена, когда требовалось видение и устойчивость".
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным
Султан Ибрагим
король Малайзии
  • Малайзия воспринимает Россию как важного партнера, которому можно доверять.
  • Монарх выразил желание усилить и улучшить отношения и взаимодействие с Россией.
  • Король выразил слова поддержки и соболезнования пострадавшим после землетрясения на Камчатке.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Межгосударственные отношения России и Малайзии
14 мая, 00:30
Переговоры Путина с верховным правителем Малайзии продлились около двух часов. Лидеры провели встречу в узком составе, а затем продолжили общение в формате государственного обеда. После они осмотрели залы Кремля, посетив в том числе Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. Там установлен императорский трон, а по разным его сторонам стоят троны для императрицы и матери царя.

В мае Путин принимал в Кремле премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. Они также осматривали Андреевский зал, где российский лидер загадал премьеру загадку о том, для кого был установлен третий трон. Он с улыбкой отмечал, что зарубежный коллега практически не задумываясь ответил, что для второй жены царя.

По завершении переговоров Путин проводил Султан Ибрагима до лимузина Aurus. Король прибыл по приглашению Путина, его визит продлится с 5 по 10 августа. Он стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с госвизитом с момента установления дипломатических отношений в 1967 году.
 
В миреРоссияМалайзияВладимир ПутинБРИКСООН
 
 
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