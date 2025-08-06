https://ria.ru/20250806/putin-2033714454.html
Путин наградил главу департамента нацполитики Москвы орденом Дружбы
Путин наградил главу департамента нацполитики Москвы орденом Дружбы - РИА Новости, 06.08.2025
Путин наградил главу департамента нацполитики Москвы орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталия Сучкова орденом Дружбы. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:23:00+03:00
2025-08-06T14:23:00+03:00
2025-08-06T14:23:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталия Сучкова орденом Дружбы. Согласно тексту указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, Сучков награжден за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
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политика, россия, москва, владимир путин
Политика, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин наградил главу департамента нацполитики Москвы орденом Дружбы
Путин наградил руководителя департамента нацполитики Москвы орденом Дружбы