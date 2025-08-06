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Путин наградил сотрудников Ространснадзора на Кубани - РИА Новости, 06.08.2025
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14:21 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/putin-2033713549.html
Путин наградил сотрудников Ространснадзора на Кубани
Путин наградил сотрудников Ространснадзора на Кубани - РИА Новости, 06.08.2025
Путин наградил сотрудников Ространснадзора на Кубани
Президент России Владимир Путин наградил медалями "За спасение погибавших" сотрудников межрегионального территориального управления (МТУ) Ространснадзора по ЮФО РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:21:00+03:00
2025-08-06T14:21:00+03:00
общество
краснодарский край
россия
краснодар
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалями "За спасение погибавших" сотрудников межрегионального территориального управления (МТУ) Ространснадзора по ЮФО Даниела Исаджаняна, Максима Кибку и Андрея Людвига, которые помогали пассажирам выбираться из загоревшегося после лобового столкновения с грузовиком автобуса. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. "За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Исаджаняна Даниела Арамисовича – государственного инспектора Краснодарского территориального отдела транспортного весового контроля Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу, Кибку Максима Михаловича – государственного инспектора Краснодарского территориального отдела транспортного весового контроля Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу, Людвига Андрея Викторовича – техника Краснодарского территориального отдела транспортного весового контроля Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу", - говорится в тексте указа. По информации в Telegram-канале Ространснадзора, 29 сентября 2024 года на автодороге в станице Старокорсунской Краснодарского края автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, оба транспортных средства получили серьезные повреждения и загорелись. "Сотрудники МТУ Ространснадзора по ЮФО Даниель Исаджанян, Максим Кибка и Андрей Людвиг в момент происшествия находились рядом с автобусом и совместно с другими жителями Краснодарского края поспешили на помощь пострадавшим", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на момент аварии в автобусе, выполнявшем заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, находились 49 пассажиров, все успели вовремя покинуть горящий автобус, и среди них не было погибших.
https://ria.ru/20250423/putin-2012999484.html
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общество, краснодарский край, россия, краснодар, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Общество, Краснодарский край, Россия, Краснодар, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
Путин наградил сотрудников Ространснадзора на Кубани

Путин наградил сотрудников Ространснадзора на Кубани за спасение людей

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Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалями "За спасение погибавших" сотрудников межрегионального территориального управления (МТУ) Ространснадзора по ЮФО Даниела Исаджаняна, Максима Кибку и Андрея Людвига, которые помогали пассажирам выбираться из загоревшегося после лобового столкновения с грузовиком автобуса.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
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"За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Исаджаняна Даниела Арамисовича – государственного инспектора Краснодарского территориального отдела транспортного весового контроля Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу, Кибку Максима Михаловича – государственного инспектора Краснодарского территориального отдела транспортного весового контроля Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу, Людвига Андрея Викторовича – техника Краснодарского территориального отдела транспортного весового контроля Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу", - говорится в тексте указа.
По информации в Telegram-канале Ространснадзора, 29 сентября 2024 года на автодороге в станице Старокорсунской Краснодарского края автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, оба транспортных средства получили серьезные повреждения и загорелись.
"Сотрудники МТУ Ространснадзора по ЮФО Даниель Исаджанян, Максим Кибка и Андрей Людвиг в момент происшествия находились рядом с автобусом и совместно с другими жителями Краснодарского края поспешили на помощь пострадавшим", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на момент аварии в автобусе, выполнявшем заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, находились 49 пассажиров, все успели вовремя покинуть горящий автобус, и среди них не было погибших.
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ОбществоКраснодарский крайРоссияКраснодарВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
 
 
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