https://ria.ru/20250806/putin-2033713549.html

Путин наградил сотрудников Ространснадзора на Кубани

Путин наградил сотрудников Ространснадзора на Кубани - РИА Новости, 06.08.2025

Путин наградил сотрудников Ространснадзора на Кубани

Президент России Владимир Путин наградил медалями "За спасение погибавших" сотрудников межрегионального территориального управления (МТУ) Ространснадзора по ЮФО РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:21:00+03:00

2025-08-06T14:21:00+03:00

2025-08-06T14:21:00+03:00

общество

краснодарский край

россия

краснодар

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалями "За спасение погибавших" сотрудников межрегионального территориального управления (МТУ) Ространснадзора по ЮФО Даниела Исаджаняна, Максима Кибку и Андрея Людвига, которые помогали пассажирам выбираться из загоревшегося после лобового столкновения с грузовиком автобуса. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. "За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Исаджаняна Даниела Арамисовича – государственного инспектора Краснодарского территориального отдела транспортного весового контроля Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу, Кибку Максима Михаловича – государственного инспектора Краснодарского территориального отдела транспортного весового контроля Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу, Людвига Андрея Викторовича – техника Краснодарского территориального отдела транспортного весового контроля Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу", - говорится в тексте указа. По информации в Telegram-канале Ространснадзора, 29 сентября 2024 года на автодороге в станице Старокорсунской Краснодарского края автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, оба транспортных средства получили серьезные повреждения и загорелись. "Сотрудники МТУ Ространснадзора по ЮФО Даниель Исаджанян, Максим Кибка и Андрей Людвиг в момент происшествия находились рядом с автобусом и совместно с другими жителями Краснодарского края поспешили на помощь пострадавшим", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на момент аварии в автобусе, выполнявшем заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, находились 49 пассажиров, все успели вовремя покинуть горящий автобус, и среди них не было погибших.

https://ria.ru/20250423/putin-2012999484.html

https://ria.ru/20250211/podrostok-1998731161.html

краснодарский край

россия

краснодар

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общество, краснодарский край, россия, краснодар, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)