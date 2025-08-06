https://ria.ru/20250806/putin-2033710528.html
Путин наградил российского генконсула в Марселе
Путин наградил российского генконсула в Марселе - РИА Новости, 06.08.2025
Путин наградил российского генконсула в Марселе
Президент России Владимир Путин наградил генерального консула РФ в Марселе Станислава Оранского медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:06:00+03:00
2025-08-06T14:06:00+03:00
2025-08-06T14:06:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил генерального консула РФ в Марселе Станислава Оранского медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Указ президента о награждении государственными наградами РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени Оранского Станислава Валерьевича - генерального консула Российской Федерации в Марселе, Французская Республика", - говорится в президентском указе.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин наградил российского генконсула в Марселе
Путин наградил генконсула Оранского орденом "За заслуги перед Отечеством"