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Путин наградил замдиректора Курчатовского института Яцишину

Путин наградил замдиректора Курчатовского института Яцишину - РИА Новости, 06.08.2025

Путин наградил замдиректора Курчатовского института Яцишину

Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом Дружбы заместителя директора по научной работе Национального исследовательского центра... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T13:57:00+03:00

2025-08-06T13:57:00+03:00

2025-08-06T13:57:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом Дружбы заместителя директора по научной работе Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Екатерину Яцишину. Согласно тексту указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, Яцишина награждена за вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу. Эти же указом директор Курчатовского института Юлия Дьякова награждена медалью "За заслуги в освоении атомной энергии". История национального исследовательского центра "Курчатовский институт" началась 12 апреля 1943 года, когда было подписано распоряжение о создании под руководством Игоря Курчатова "научного штаба" советского атомного проекта - лаборатории №2 Академии наук СССР (впоследствии - Лаборатория измерительных приборов АН СССР, Институт атомной энергии АН СССР имени Курчатова, Российский научный центр "Курчатовский институт"). Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание отечественного ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики. В нынешнем веке, как сообщалось, Курчатовский институт участвовал в создании новых образцов российского стратегического оружия. Изначально организованный для создания ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт - один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория. НИЦ "Курчатовский институт" является головной научной организацией федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры, федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Курчатовский институт осуществляет научное руководство комплексной программой "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ".

https://ria.ru/20250627/luna-2025857976.html

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ссср, россия, владимир путин, юлия дьякова, игорь курчатов, курчатовский институт, общество