https://ria.ru/20250806/putin-2033628221.html

В Кремле назвали один из приоритетов российской политики в АТР

В Кремле назвали один из приоритетов российской политики в АТР - РИА Новости, 06.08.2025

В Кремле назвали один из приоритетов российской политики в АТР

Диалог с АСЕАН является одним из приоритетов российской политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, указано в материалах ко встрече президента РФ Владимира... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T10:14:00+03:00

2025-08-06T10:14:00+03:00

2025-08-06T10:14:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Диалог с АСЕАН является одним из приоритетов российской политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, указано в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом. Президент РФ в среду встретится с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом, который прибыл в Россию с государственным визитом. "Диалог с АСЕАН – один из приоритетов российской политики в АТР. Малайзийское председательство в АСЕАН в 2025 году способствовало активизации взаимодействия в рамках стратегического партнерства России с Ассоциацией", - говорится в материалах пресс-службы Кремля к предстоящим переговорам.

https://ria.ru/20250712/kitay-2028736573.html

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в мире, россия, малайзия, атр, владимир путин