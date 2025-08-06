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В Кремле назвали один из приоритетов российской политики в АТР
В Кремле назвали один из приоритетов российской политики в АТР - РИА Новости, 06.08.2025
В Кремле назвали один из приоритетов российской политики в АТР
Диалог с АСЕАН является одним из приоритетов российской политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, указано в материалах ко встрече президента РФ Владимира... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:14:00+03:00
2025-08-06T10:14:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Диалог с АСЕАН является одним из приоритетов российской политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, указано в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом. Президент РФ в среду встретится с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом, который прибыл в Россию с государственным визитом. "Диалог с АСЕАН – один из приоритетов российской политики в АТР. Малайзийское председательство в АСЕАН в 2025 году способствовало активизации взаимодействия в рамках стратегического партнерства России с Ассоциацией", - говорится в материалах пресс-службы Кремля к предстоящим переговорам.
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в мире, россия, малайзия, атр, владимир путин
В мире, Россия, Малайзия, АТР, Владимир Путин
В Кремле назвали один из приоритетов российской политики в АТР
Диалог с АСЕАН является одним из приоритетов политики России в АТР