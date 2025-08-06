https://ria.ru/20250806/psevdonimy-2033605442.html

Установлены псевдонимы фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Установлены псевдонимы фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 06.08.2025

Установлены псевдонимы фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Псевдонимы, которые использовали исполнители теракта в "Крокус сити холле" и другие фигуранты этого дела, установлены, и некоторые из обвиняемых использовали... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T07:19:00+03:00

2025-08-06T07:19:00+03:00

2025-08-06T07:19:00+03:00

россия

красногорск

мухаммадсобир файзов

крокус

московский городской суд

крокус сити холл

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Псевдонимы, которые использовали исполнители теракта в "Крокус сити холле" и другие фигуранты этого дела, установлены, и некоторые из обвиняемых использовали одинаковые, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Исполнители теракта Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода для конспирации в РФ и за пределами страны использовали псевдонимы "Абдуллох", "Сухроб" и "Ибрагим" соответственно, Мухаммадсобир Файзов – "Солех", указано в материалах. Назримад Лутфуллои и Джумахон Курбонов имели один псевдоним на двоих – "Акбар", как и Мустаким Солиев и Зубайдулло Исмоилов, они представлялись "Собиром". Якубджони Юсуфзода пользовался кличкой "Якуб", Мухаммад Шарипзода был "Абу-Хатобом", Умеджон Солиев "Мухаммадом", Шахромджон Гадоев - "Анасом", сообщается в материалах. Объявленный в розыск фигурант дела использовал клички "Щикорчи", "Шеринар", "Форух" и "Биё Рафиг", ещё один разыскиваемый Алохимхон Беков носил псевдоним "Абу Мунзир". В деле также фигурируют неустановленные лица с кличками "Сайфулло", "Ахи", "Тальхи", "Абумескин", заключается в материалах. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

https://ria.ru/20250806/krokus-2033600901.html

https://ria.ru/20250805/krokus-2033382846.html

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россия, красногорск, мухаммадсобир файзов, крокус, московский городской суд, крокус сити холл