https://ria.ru/20250806/protest-2033644747.html
В правительстве Гагаузии призвали к акциям протеста в поддержку Гуцул
В правительстве Гагаузии призвали к акциям протеста в поддержку Гуцул - РИА Новости, 06.08.2025
В правительстве Гагаузии призвали к акциям протеста в поддержку Гуцул
Замначальника Управления внешних связей правительства Гагаузии Юрий Кузнецов призвал к акциям протеста по всей Молдавии в поддержку главы автономии Евгении... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T11:07:00+03:00
2025-08-06T11:07:00+03:00
2025-08-06T11:44:00+03:00
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КИШИНЕВ, 6 авг — РИА Новости. Замначальника Управления внешних связей правительства Гагаузии Юрий Кузнецов призвал к акциям протеста по всей Молдавии в поддержку главы автономии Евгении Гуцул."Каждый населенный пункт должен выйти на акции протеста и поддержки. Сегодня мы боремся за справедливость, боремся за наше будущее. Мы не хотим, чтобы страдали наши дети, коллеги и друзья", — заявил Кузнецов на митинге в Кишиневе перед СИЗО, где содержится Гуцул.По его словам, общество должно обратить внимание на нарушения, которые происходят в Молдавии."Важно быть едиными как команда и поддержать Гуцул, Светлану Попан и будущее нашей страны. Требуем свободы!" — подчеркнул политик. На 6 августа назначено экстренное заседание Народного собрания Гагаузии для обсуждения ситуации с приговором главе автономии.Преследование Евгении ГуцулГлаву Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033575258.html
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Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
2025-08-06T11:07
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Пикет сторонников Гуцул у здания СИЗО в Кишиневе
Сторонники Гуцул начинают пикетировать здание СИЗО в Кишеневе, куда главу Гагаузии этапировали после вынесения приговора в виде семи лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости
2025-08-06T11:07
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
В правительстве Гагаузии призвали к акциям протеста в поддержку Гуцул
Кузнецов призвал жителей Молдавии к акциям протеста в поддержку Гуцул
КИШИНЕВ, 6 авг — РИА Новости. Замначальника Управления внешних связей правительства Гагаузии Юрий Кузнецов призвал к акциям протеста по всей Молдавии в поддержку главы автономии Евгении Гуцул.
Во вторник районный суд Кишинева приговорил ее к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с политика 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита намерена обжаловать решение в Апелляционной палате в течение 15 дней.
"Каждый населенный пункт должен выйти на акции протеста и поддержки. Сегодня мы боремся за справедливость, боремся за наше будущее. Мы не хотим, чтобы страдали наши дети, коллеги и друзья", — заявил Кузнецов на митинге в Кишиневе перед СИЗО, где содержится Гуцул
.
По его словам, общество должно обратить внимание на нарушения, которые происходят в Молдавии
.
"Важно быть едиными как команда и поддержать Гуцул, Светлану Попан и будущее нашей страны. Требуем свободы!" — подчеркнул политик.
На 6 августа назначено экстренное заседание Народного собрания Гагаузии
для обсуждения ситуации с приговором главе автономии.
Преследование Евгении Гуцул
Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.
Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.
Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую власти страны объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана в состав правительства. Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Молдавия.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.