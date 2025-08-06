https://ria.ru/20250806/proschanie-2033631082.html

Прощание с Борисом Юханановым пройдет 7 августа

Прощание с Борисом Юханановым пройдет 7 августа - РИА Новости, 06.08.2025

Прощание с Борисом Юханановым пройдет 7 августа

Церемония прощания с художественным руководителем "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым состоится 7 августа в театре, затем его похоронят на... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T10:24:00+03:00

2025-08-06T10:24:00+03:00

2025-08-06T10:31:00+03:00

культура

борис юхананов

анатолий эфрос

анатолий васильев

электротеатр станиславский

гитис

московский драматический театр имени к. с. станиславского

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033429063_964:377:2746:1380_1920x0_80_0_0_a916766bb54f60703f75320a647f951c.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Церемония прощания с художественным руководителем "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым состоится 7 августа в театре, затем его похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили в пресс-службе театра.Юхананов умер во вторник в возрасте 67 лет после продолжительной болезни."Прощание с Борисом Юрьевичем пройдет 07 августа в 10.00 утра в Электротеатре Станиславский. Погребение состоится на Троекуровском кладбище, 29 квартал", - говорится в Telegram-канале театра.Юхананов - театральный и кинорежиссёр, художник, родился в 1957 году, окончил режиссёрский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе. Он был ассистентом Эфроса на постановке "Бури" в 1983 году и ассистировал Анатолию Васильеву на его знаменитом спектакле "Серсо" по пьесе Виктора Славкина. В 2013 году Борис Юханановвозглавил бывший Московский драматический театр имени К.С. Станиславского.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

борис юхананов, анатолий эфрос, анатолий васильев, электротеатр станиславский, гитис, московский драматический театр имени к. с. станиславского