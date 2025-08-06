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Прощание с Борисом Юханановым пройдет 7 августа
Прощание с Борисом Юханановым пройдет 7 августа - РИА Новости, 06.08.2025
Прощание с Борисом Юханановым пройдет 7 августа
Церемония прощания с художественным руководителем "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым состоится 7 августа в театре, затем его похоронят на... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:24:00+03:00
2025-08-06T10:24:00+03:00
2025-08-06T10:31:00+03:00
культура
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гитис
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Церемония прощания с художественным руководителем "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым состоится 7 августа в театре, затем его похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили в пресс-службе театра.Юхананов умер во вторник в возрасте 67 лет после продолжительной болезни."Прощание с Борисом Юрьевичем пройдет 07 августа в 10.00 утра в Электротеатре Станиславский. Погребение состоится на Троекуровском кладбище, 29 квартал", - говорится в Telegram-канале театра.Юхананов - театральный и кинорежиссёр, художник, родился в 1957 году, окончил режиссёрский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе. Он был ассистентом Эфроса на постановке "Бури" в 1983 году и ассистировал Анатолию Васильеву на его знаменитом спектакле "Серсо" по пьесе Виктора Славкина. В 2013 году Борис Юханановвозглавил бывший Московский драматический театр имени К.С. Станиславского.
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борис юхананов, анатолий эфрос, анатолий васильев, электротеатр станиславский, гитис, московский драматический театр имени к. с. станиславского
Культура, Борис Юхананов, Анатолий Эфрос, Анатолий Васильев, Электротеатр Станиславский, ГИТИС, Московский драматический театр имени К. С. Станиславского
Прощание с Борисом Юханановым пройдет 7 августа
Прощание с Юханановым пройдет 7 августа в "Электротеатре Станиславский"