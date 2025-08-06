https://ria.ru/20250806/prokuratura-2033685709.html
Прокуратура проверит лагерь на Урале после жалоб детей на тошноту
Прокуратура проверит лагерь на Урале после жалоб детей на тошноту - РИА Новости, 06.08.2025
Прокуратура проверит лагерь на Урале после жалоб детей на тошноту
Прокуратура проводит проверку по факту заболевания детей в детском лагере "Черемушки" в Челябинской области, которые пожаловались на тошноту и боль в животе,... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:42:00+03:00
2025-08-06T12:42:00+03:00
2025-08-06T12:42:00+03:00
происшествия
челябинская область
красноармейский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 авг – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту заболевания детей в детском лагере "Черемушки" в Челябинской области, которые пожаловались на тошноту и боль в животе, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным прокуратуры, в день заезда в лагерь обнаружены симптомы заболевания у одного ребенка, позже с жалобами на тошноту и боли в животе за медицинской помощью обратились другие дети. "Органами прокуратуры организована проверка в связи с заболеванием неустановленной кишечной инфекцией отдыхающих детей в ЗАО "Молодежный оздоровительно-культурный комплекс "Черемушки", расположенном в поселке Лазурный Красноармейского района. Прокуратурой будет дана оценка обоснованности выдачи медорганизациями справок о неконтактности для заезда в лагерь, полноте проверки состояния здоровья детей при заезде, оценка надлежащего исполнения родительских обязанностей", - говорится в сообщении. По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении. Управлением Роспотребнадзора по региону организовано санитарно-эпидемиологическое расследование, отмечает пресс-центр. Кроме того, по данным прокуратуры, поставлен на контроль возврат платы за пребывание детей в летнем лагере.
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челябинская область
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происшествия, челябинская область, красноармейский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Челябинская область, Красноармейский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Прокуратура проверит лагерь на Урале после жалоб детей на тошноту
Прокуратура проводит проверку по факту заболевания детей в лагере на Урале