https://ria.ru/20250806/proisshestviya-2033716363.html
Замглавы Когалыма стал фигурантом уголовного дела, сообщил источник
Замглавы Когалыма стал фигурантом уголовного дела, сообщил источник - РИА Новости, 06.08.2025
Замглавы Когалыма стал фигурантом уголовного дела, сообщил источник
Заместитель главы Когалыма в Ханты-Мансийском автономном округе Анатолий Згонников стал фигурантом уголовного дела, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:28:00+03:00
2025-08-06T14:28:00+03:00
2025-08-06T14:28:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Заместитель главы Когалыма в Ханты-Мансийском автономном округе Анатолий Згонников стал фигурантом уголовного дела, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Возбуждено уголовное дело, все мероприятия проводятся в рамках данного уголовного дела", – сказал собеседник агентства на вопрос о задержании Згонникова. Официально силовые структуры данное дело не комментируют. Судя по распоряжению мэрии Когалыма, опубликованному на ее сайте, на должность заместителя главы Когалыма Згонников был назначен 8 июля 2024 года. В его ведении вопросы муниципального имущества, жилищной политики, инвестиционной деятельности и развития предпринимательства. До назначения на эту должность он работал директором ООО "Центр досуга и отдыха" в Когалыме, следует также из документа горадминистрации.
https://ria.ru/20250806/volgograd-2033619454.html
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происшествия, когалым, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ
Замглавы Когалыма стал фигурантом уголовного дела, сообщил источник
Замглавы Когалыма Згонников стал фигурантом уголовного дела