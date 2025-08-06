https://ria.ru/20250806/primore-2033598568.html
Приморец совершил наезд на гидроцикле на двух детей
Приморец совершил наезд на гидроцикле на двух детей - РИА Новости, 06.08.2025
Приморец совершил наезд на гидроцикле на двух детей
Местный житель Приморья совершил наезд на гидроцикле на двух детей, девочки госпитализированы, сообщает в своём Telegram-канале Дальневосточная транспортная... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T04:57:00+03:00
2025-08-06T04:57:00+03:00
2025-08-06T04:57:00+03:00
происшествия
приморский край
россия
японское море
дальневосточная транспортная прокуратура
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Местный житель Приморья совершил наезд на гидроцикле на двух детей, девочки госпитализированы, сообщает в своём Telegram-канале Дальневосточная транспортная прокуратура. "В акватории Японского моря на территории Хасанского района Приморского края мужчина, предположительно 1995 года рождения, на гидроцикле совершил наезд на сапборд, на котором находились две несовершеннолетние девочки", - говорится в сообщении. Подростки были госпитализированы из-за полученных травм. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. Приморская транспортная прокуратора поставила на контроль установление обстоятельств происшествия и ход расследования уголовного дела по части 1.2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью). Надзорным органом также проводится проверка о соблюдении законов безопасности на воде. В рамках этой проверки оценят, законно ли сдают в аренду гидроциклы и как обеспечивается безопасность маленьких судов. Сообщается, что Центром ГИМС Главного управления МЧС России по Приморскому краю оценивается выполнение полномочий по предотвращению незаконного использования маломерных судов и профилактике инцидентов на водном транспорте.
https://ria.ru/20250805/primore-2033392768.html
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происшествия, приморский край, россия, японское море, дальневосточная транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Приморский край, Россия, Японское море, Дальневосточная транспортная прокуратура, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Приморец совершил наезд на гидроцикле на двух детей
В Хасанском районе Приморья местный житель наехал на гидроцикле на двух детей