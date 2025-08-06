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Суд вынес приговор жене экс-судьи Верховного суда Чечни Янгулбаева - РИА Новости, 06.08.2025
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16:37 06.08.2025 (обновлено: 16:52 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/prigovor-2033755806.html
Суд вынес приговор жене экс-судьи Верховного суда Чечни Янгулбаева
Суд вынес приговор жене экс-судьи Верховного суда Чечни Янгулбаева - РИА Новости, 06.08.2025
Суд вынес приговор жене экс-судьи Верховного суда Чечни Янгулбаева
Суд в Чечне приговорил к 4 годам колонии-поселения жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву, обвиняемую в нападении на... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:37:00+03:00
2025-08-06T16:52:00+03:00
происшествия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
чеченская республика (чечня)
сайди янгулбаев
зарема мусаева
грозный
нижний новгород
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг - РИА Новости. Суд в Чечне приговорил к 4 годам колонии-поселения жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву, обвиняемую в нападении на сотрудника ФСИН, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин."По совокупности преступлений Мусаевой назначено 4 года колонии-поселения", - сказал он.Как передает корреспондент РИА Новости с зала Шалинского районного суда, судья приговорила Мусаеву по эпизоду с нападением на сотрудника ФСИН к 3 годам 11 месяцам лишения свободы, а с учетом предыдущего приговора, вынесенного в 2023 году Ахматовским райсудом Грозного, – к 4 годам колонии-поселения.Ранее Савин сообщал РИА Новости, что против Мусаевой возбуждено новое уголовное дело - по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Как уточнял адвокат, ей вменяют нападение на сотрудника ФСИН, с которым она возвращалась из больницы: женщина якобы сорвала погон с куртки и ударила ладонью по шее, не причинив вред здоровью. По его данным, у Мусаевой инсулинозависимая форма диабета, гипертоническая болезнь, передвигается она на костылях.В марте Шалинский городской суд Чечни начал рассмотрение дела, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе прений прокурор запросил для Мусаевой 4 года и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения. Защита настаивала на полном оправдании Мусаевой. В последнем слове подсудимая также не признала свою вину.В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой 5,5 лет колонии общего режима по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Позже Верховный суд Чечни, признав наличие у нее хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет колонии-поселения.Жену экс-судьи Верховного суда Чечни 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заявлял Кадыров.После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
https://ria.ru/20230823/rozysk-1891786408.html
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происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), чеченская республика (чечня), сайди янгулбаев, зарема мусаева, грозный, нижний новгород, россия, рамзан кадыров
Происшествия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Чеченская республика (Чечня), Сайди Янгулбаев, Зарема Мусаева, Грозный, Нижний Новгород, Россия, Рамзан Кадыров
Суд вынес приговор жене экс-судьи Верховного суда Чечни Янгулбаева

Суд дал 4 года колонии-поселения жене экс-судьи Верховного суда Чечни Янгулбаева

© РИА НовостиЗарема Мусаева во время вынесения приговора в суде в Грозном
Зарема Мусаева во время вынесения приговора в суде в Грозном - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости
Зарема Мусаева во время вынесения приговора в суде в Грозном. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг - РИА Новости. Суд в Чечне приговорил к 4 годам колонии-поселения жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву, обвиняемую в нападении на сотрудника ФСИН, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин.
"По совокупности преступлений Мусаевой назначено 4 года колонии-поселения", - сказал он.
Как передает корреспондент РИА Новости с зала Шалинского районного суда, судья приговорила Мусаеву по эпизоду с нападением на сотрудника ФСИН к 3 годам 11 месяцам лишения свободы, а с учетом предыдущего приговора, вынесенного в 2023 году Ахматовским райсудом Грозного, – к 4 годам колонии-поселения.
Ранее Савин сообщал РИА Новости, что против Мусаевой возбуждено новое уголовное дело - по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Как уточнял адвокат, ей вменяют нападение на сотрудника ФСИН, с которым она возвращалась из больницы: женщина якобы сорвала погон с куртки и ударила ладонью по шее, не причинив вред здоровью. По его данным, у Мусаевой инсулинозависимая форма диабета, гипертоническая болезнь, передвигается она на костылях.
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В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой 5,5 лет колонии общего режима по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Позже Верховный суд Чечни, признав наличие у нее хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет колонии-поселения.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заявлял Кадыров.
После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
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ПроисшествияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Чеченская республика (Чечня)Сайди ЯнгулбаевЗарема МусаеваГрозныйНижний НовгородРоссияРамзан Кадыров
 
 
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