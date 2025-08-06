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Эксперт назвала приговор Гуцул сигналом оппозиции - РИА Новости, 06.08.2025
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11:29 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/prigovor-2033656119.html
Эксперт назвала приговор Гуцул сигналом оппозиции
Эксперт назвала приговор Гуцул сигналом оппозиции - РИА Новости, 06.08.2025
Эксперт назвала приговор Гуцул сигналом оппозиции
Решение кишиневского суда, приговорившего главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, служит явным сигналом... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T11:29:00+03:00
2025-08-06T11:29:00+03:00
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
высшая школа экономики (вшэ)
задержание главы гагаузии гуцул
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Решение кишиневского суда, приговорившего главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, служит явным сигналом оппозиции в контексте запланированных на осень парламентских выборов, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Николь Бодиштяну. "Решение суда - явный сигнал оппозиции, в том числе и в контексте грядущих парламентских выборов, и вполне вписывается в нынешние реалии молдавской внутренней политики. Реакция молдавского общества не заставила себя ждать, граждане собрались на демонстрацию. Однако продлятся ли протесты и примут ли они более серьезный характер - вопрос открытый", - сказала Бодиштяну. Она напомнила, что в ноябре 2024 года, после объявления результатов президентских выборов, протестов не было, но сейчас "вопрос более специфический", хотя и при должном осмыслении должен вызывать как минимум негодование. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250806/moldaviya-2033627395.html
https://ria.ru/20250806/shor-2033640524.html
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молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, высшая школа экономики (вшэ), задержание главы гагаузии гуцул
Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Высшая школа экономики (ВШЭ), Задержание главы Гагаузии Гуцул
Эксперт назвала приговор Гуцул сигналом оппозиции

Бодиштяну: приговор Гуцул это сигнал оппозиции в контексте парламентских выборов

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Решение кишиневского суда, приговорившего главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, служит явным сигналом оппозиции в контексте запланированных на осень парламентских выборов, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Николь Бодиштяну.
"Решение суда - явный сигнал оппозиции, в том числе и в контексте грядущих парламентских выборов, и вполне вписывается в нынешние реалии молдавской внутренней политики. Реакция молдавского общества не заставила себя ждать, граждане собрались на демонстрацию. Однако продлятся ли протесты и примут ли они более серьезный характер - вопрос открытый", - сказала Бодиштяну.
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Она напомнила, что в ноябре 2024 года, после объявления результатов президентских выборов, протестов не было, но сейчас "вопрос более специфический", хотя и при должном осмыслении должен вызывать как минимум негодование.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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МолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулВысшая школа экономики (ВШЭ)Задержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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