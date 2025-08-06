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Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Тульской области

Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Тульской области - РИА Новости, 06.08.2025

Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Тульской области

Двое пострадавших пассажиров автобуса, который въехал в опору пункта взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, остаются тяжелом стабильном... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T11:31:00+03:00

2025-08-06T11:31:00+03:00

2025-08-06T11:31:00+03:00

происшествия

тульская область

луганская народная республика

москва

дмитрий миляев

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ТУЛА, 6 авг — РИА Новости. Двое пострадавших пассажиров автобуса, который въехал в опору пункта взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, остаются тяжелом стабильном состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства. Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал, что после ДТП были госпитализированы 34 пассажира, 14 из которых оставались в стационарах. "На сегодня в стационарах находятся 16 пострадавших - за медицинской помощью обратились еще два человека. Большинство пациентов - в состоянии средней степени тяжести, два человека остаются в тяжелом стабильном состоянии", - говорится в сообщении. Утром во вторник автобус, следовавший из Стаханова (ЛНР) в Москву, в сильный туман наехал на опору взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Киреевском районе. В салоне находились 48 пассажиров и два водителя. Возбуждено дело об оказании небезопасных услуг.

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тульская область

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происшествия, тульская область, луганская народная республика, москва, дмитрий миляев