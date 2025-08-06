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США пригрозили пошлиной странам, импортирующим российскую нефть - РИА Новости, 06.08.2025
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17:17 06.08.2025 (обновлено: 17:22 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/poshlina-2033771825.html
США пригрозили пошлиной странам, импортирующим российскую нефть
США пригрозили пошлиной странам, импортирующим российскую нефть - РИА Новости, 06.08.2025
США пригрозили пошлиной странам, импортирующим российскую нефть
Администрация США допускает возможность введения дополнительной 25-процентной пошлины на товары из стран, которые напрямую или опосредованно закупают российскую РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:17:00+03:00
2025-08-06T17:22:00+03:00
экономика
сша
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ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Администрация США допускает возможность введения дополнительной 25-процентной пошлины на товары из стран, которые напрямую или опосредованно закупают российскую нефть, следует из президентского указа, опубликованного в среду Белым домом."Если будет установлено, что какая-либо страна прямо или косвенно импортирует нефть Российской Федерации, мне должны быть представлены рекомендации о том, следует ли и в какой степени предпринимать действия в отношении этой страны... включая возможность введения дополнительной пошлины в размере 25% на импорт её товаров", — говорится в документе.Согласно указу, анализ ситуации поручен министерству торговли США при координации с госдепартаментом, минфином и другими структурами. Рекомендации будут подготовлены при участии советников президента по национальной безопасности, экономике и промышленности.
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экономика, сша
Экономика, США
США пригрозили пошлиной странам, импортирующим российскую нефть

США пригрозили импортирующим российскую нефть странам пошлиной в 25%

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Администрация США допускает возможность введения дополнительной 25-процентной пошлины на товары из стран, которые напрямую или опосредованно закупают российскую нефть, следует из президентского указа, опубликованного в среду Белым домом.
"Если будет установлено, что какая-либо страна прямо или косвенно импортирует нефть Российской Федерации, мне должны быть представлены рекомендации о том, следует ли и в какой степени предпринимать действия в отношении этой страны... включая возможность введения дополнительной пошлины в размере 25% на импорт её товаров", — говорится в документе.
Согласно указу, анализ ситуации поручен министерству торговли США при координации с госдепартаментом, минфином и другими структурами. Рекомендации будут подготовлены при участии советников президента по национальной безопасности, экономике и промышленности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Трамп подписал указ о введении пошлин против десятков стран
1 августа, 10:12
 
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