https://ria.ru/20250806/poshlina-2033771825.html
США пригрозили пошлиной странам, импортирующим российскую нефть
США пригрозили пошлиной странам, импортирующим российскую нефть - РИА Новости, 06.08.2025
США пригрозили пошлиной странам, импортирующим российскую нефть
Администрация США допускает возможность введения дополнительной 25-процентной пошлины на товары из стран, которые напрямую или опосредованно закупают российскую РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:17:00+03:00
2025-08-06T17:17:00+03:00
2025-08-06T17:22:00+03:00
экономика
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Администрация США допускает возможность введения дополнительной 25-процентной пошлины на товары из стран, которые напрямую или опосредованно закупают российскую нефть, следует из президентского указа, опубликованного в среду Белым домом."Если будет установлено, что какая-либо страна прямо или косвенно импортирует нефть Российской Федерации, мне должны быть представлены рекомендации о том, следует ли и в какой степени предпринимать действия в отношении этой страны... включая возможность введения дополнительной пошлины в размере 25% на импорт её товаров", — говорится в документе.Согласно указу, анализ ситуации поручен министерству торговли США при координации с госдепартаментом, минфином и другими структурами. Рекомендации будут подготовлены при участии советников президента по национальной безопасности, экономике и промышленности.
https://ria.ru/20250801/tramp-2032775796.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша
США пригрозили пошлиной странам, импортирующим российскую нефть
США пригрозили импортирующим российскую нефть странам пошлиной в 25%
ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Администрация США допускает возможность введения дополнительной 25-процентной пошлины на товары из стран, которые напрямую или опосредованно закупают российскую нефть, следует из президентского указа, опубликованного в среду Белым домом.
"Если будет установлено, что какая-либо страна прямо или косвенно импортирует нефть Российской Федерации, мне должны быть представлены рекомендации о том, следует ли и в какой степени предпринимать действия в отношении этой страны... включая возможность введения дополнительной пошлины в размере 25% на импорт её товаров", — говорится в документе.
Согласно указу, анализ ситуации поручен министерству торговли США при координации с госдепартаментом, минфином и другими структурами. Рекомендации будут подготовлены при участии советников президента по национальной безопасности, экономике и промышленности.