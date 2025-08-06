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Трамп ввел дополнительную пошлину в 25 процентов на импорт из Индии

Трамп ввел дополнительную пошлину в 25 процентов на импорт из Индии - РИА Новости, 06.08.2025

Трамп ввел дополнительную пошлину в 25 процентов на импорт из Индии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины на импорт из Индии, заявили в Белом доме. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T17:03:00+03:00

2025-08-06T17:03:00+03:00

2025-08-06T17:36:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины на импорт из Индии, заявили в Белом доме."Президент Дональд Трамп только что подписал указ о введении дополнительной пошлины в 25 процентов для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти", — говорится в распространенном сообщении.Ставка будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. В дальнейшем Соединенные Штаты могут ввести подобные пошлины против других стран, импортирующих нефть из России. Уточняется, что к таковой они относят сырую нефть, а также нефтепродукты, которые могут быть произведены "иными субъектами".Ультиматум ТрампаТрамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.После этого американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Соединенных Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, индия, россия, введение трампом пошлин на импорт, сша, пошлины, в мире, санкции, санкции в отношении россии