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Трамп ввел дополнительную пошлину в 25 процентов на импорт из Индии - РИА Новости, 06.08.2025
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17:03 06.08.2025 (обновлено: 17:36 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/poshlina-2033766465.html
Трамп ввел дополнительную пошлину в 25 процентов на импорт из Индии
Трамп ввел дополнительную пошлину в 25 процентов на импорт из Индии - РИА Новости, 06.08.2025
Трамп ввел дополнительную пошлину в 25 процентов на импорт из Индии
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины на импорт из Индии, заявили в Белом доме. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:03:00+03:00
2025-08-06T17:36:00+03:00
экономика
индия
россия
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ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины на импорт из Индии, заявили в Белом доме."Президент Дональд Трамп только что подписал указ о введении дополнительной пошлины в 25 процентов для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти", — говорится в распространенном сообщении.Ставка будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. В дальнейшем Соединенные Штаты могут ввести подобные пошлины против других стран, импортирующих нефть из России. Уточняется, что к таковой они относят сырую нефть, а также нефтепродукты, которые могут быть произведены "иными субъектами".Ультиматум ТрампаТрамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.После этого американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Соединенных Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.
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экономика, индия, россия, введение трампом пошлин на импорт, сша, пошлины, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Индия, Россия, Введение Трампом пошлин на импорт, США, Пошлины, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
Трамп ввел дополнительную пошлину в 25 процентов на импорт из Индии

Трамп ввёл доппошлину в 25% на импорт из Индии за закупки российской нефти

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины на импорт из Индии, заявили в Белом доме.
"Президент Дональд Трамп только что подписал указ о введении дополнительной пошлины в 25 процентов для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти", — говорится в распространенном сообщении.
Ставка будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. В дальнейшем Соединенные Штаты могут ввести подобные пошлины против других стран, импортирующих нефть из России. Уточняется, что к таковой они относят сырую нефть, а также нефтепродукты, которые могут быть произведены "иными субъектами".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Зачем Трамп отправил гонца к Путину
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Ультиматум Трампа

Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
После этого американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Соединенных Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.
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