Трамп ввел дополнительную пошлину в 25 процентов на импорт из Индии
Трамп ввёл доппошлину в 25% на импорт из Индии за закупки российской нефти
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины на импорт из Индии, заявили в Белом доме.
"Президент Дональд Трамп только что подписал указ о введении дополнительной пошлины в 25 процентов для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти", — говорится в распространенном сообщении.
Ставка будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. В дальнейшем Соединенные Штаты могут ввести подобные пошлины против других стран, импортирующих нефть из России. Уточняется, что к таковой они относят сырую нефть, а также нефтепродукты, которые могут быть произведены "иными субъектами".
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Ультиматум Трампа
В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
После этого американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Соединенных Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.
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