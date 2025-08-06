"Ведет себя жестко": в Германии раскрыли план Навроцкого против Украины
SZ: новый президент Польши Навроцкий выступает против Германии, Украины и ЕС
© AP Photo / Czarek SokolowskiИзбранный президент Польши Кароль Навроцкий
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий занимает более жесткую позицию по отношению к Германии, Европейскому Союзу и Украине, чем его предшественник, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
"Пока что Навроцкий позиционирует себя правее своего предшественника Анджея Дуды и ведет себя более жестко", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что Берлину не стоит рассчитывать на хорошие отношения с Варшавой, так как новый лидер Польши отвергает миграционный пакт ЕС, который он считает неприемлемым для своей страны. Одновременно с этим, Украину также ждет ухудшение отношений с Польшей из-за разногласий по поводу волынской резни и ситуации вокруг беженцев из постсоветской республики, утверждает SZ.
По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре президентских выборов, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.
После проведения голосования в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов во втором туре. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове и Минске-Мазовецком, где кандидатов перепутали и присвоили им неправильные голоса. СМИ также сообщают о других случаях нарушений в избирательных комиссиях.
Верховный суд, рассмотрев тысячи избирательных протестов, утвердил результаты выборов.
Церемония приведения к присяге запланирована на 6 августа.
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