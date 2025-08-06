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"Ведет себя жестко": в Германии раскрыли план Навроцкого против Украины - РИА Новости, 06.08.2025
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01:56 06.08.2025 (обновлено: 02:39 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/polsha-2033590812.html
"Ведет себя жестко": в Германии раскрыли план Навроцкого против Украины
"Ведет себя жестко": в Германии раскрыли план Навроцкого против Украины - РИА Новости, 06.08.2025
"Ведет себя жестко": в Германии раскрыли план Навроцкого против Украины
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий занимает более жесткую позицию по отношению к Германии, Европейскому Союзу и Украине, чем его предшественник, пишет... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T01:56:00+03:00
2025-08-06T02:39:00+03:00
в мире
польша
германия
украина
кароль навроцкий
анджей дуда
рафал тшасковски
евросоюз
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий занимает более жесткую позицию по отношению к Германии, Европейскому Союзу и Украине, чем его предшественник, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung."Пока что Навроцкий позиционирует себя правее своего предшественника Анджея Дуды и ведет себя более жестко", — говорится в публикации.Издание отмечает, что Берлину не стоит рассчитывать на хорошие отношения с Варшавой, так как новый лидер Польши отвергает миграционный пакт ЕС, который он считает неприемлемым для своей страны. Одновременно с этим, Украину также ждет ухудшение отношений с Польшей из-за разногласий по поводу волынской резни и ситуации вокруг беженцев из постсоветской республики, утверждает SZ.По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре президентских выборов, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.После проведения голосования в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов во втором туре. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове и Минске-Мазовецком, где кандидатов перепутали и присвоили им неправильные голоса. СМИ также сообщают о других случаях нарушений в избирательных комиссиях.Верховный суд, рассмотрев тысячи избирательных протестов, утвердил результаты выборов.Церемония приведения к присяге запланирована на 6 августа.
https://ria.ru/20250711/polsha-2028610594.html
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в мире, польша, германия, украина, кароль навроцкий, анджей дуда, рафал тшасковски, евросоюз
В мире, Польша, Германия, Украина, Кароль Навроцкий, Анджей Дуда, Рафал Тшасковски, Евросоюз
"Ведет себя жестко": в Германии раскрыли план Навроцкого против Украины

SZ: новый президент Польши Навроцкий выступает против Германии, Украины и ЕС

© AP Photo / Czarek SokolowskiИзбранный президент Польши Кароль Навроцкий
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий занимает более жесткую позицию по отношению к Германии, Европейскому Союзу и Украине, чем его предшественник, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
"Пока что Навроцкий позиционирует себя правее своего предшественника Анджея Дуды и ведет себя более жестко", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что Берлину не стоит рассчитывать на хорошие отношения с Варшавой, так как новый лидер Польши отвергает миграционный пакт ЕС, который он считает неприемлемым для своей страны. Одновременно с этим, Украину также ждет ухудшение отношений с Польшей из-за разногласий по поводу волынской резни и ситуации вокруг беженцев из постсоветской республики, утверждает SZ.
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По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре президентских выборов, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.
После проведения голосования в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов во втором туре. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове и Минске-Мазовецком, где кандидатов перепутали и присвоили им неправильные голоса. СМИ также сообщают о других случаях нарушений в избирательных комиссиях.
Верховный суд, рассмотрев тысячи избирательных протестов, утвердил результаты выборов.
Церемония приведения к присяге запланирована на 6 августа.
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Биография Кароля Навроцкого
2 июня, 18:30
 
В миреПольшаГерманияУкраинаКароль НавроцкийАнджей ДудаРафал ТшасковскиЕвросоюз
 
 
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