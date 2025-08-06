https://ria.ru/20250806/pmr-2033735036.html

Власти ПМР выполнят все социальные обязательства, заявил спикер парламента

Власти ПМР выполнят все социальные обязательства, заявил спикер парламента - РИА Новости, 06.08.2025

Власти ПМР выполнят все социальные обязательства, заявил спикер парламента

Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), несмотря на сложную ситуацию в экономике, выполнят все свои социальные обязательства, заявил в среду... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:38:00+03:00

2025-08-06T15:38:00+03:00

2025-08-06T15:38:00+03:00

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молдавия

александр коршунов

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ТИРАСПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), несмотря на сложную ситуацию в экономике, выполнят все свои социальные обязательства, заявил в среду председатель Верховного Совета (парламента) ПМР Александр Коршунов. "Несмотря на все сложности, трудности, сегодня консолидируем усилия и все финансовые ресурсы для того, чтобы обеспечивать социальные выплаты в полном объеме и в срок. Уверен, что нам удастся пройти этот сложный период. И мы продолжим работу над развитием как реального сектора экономики, так и над улучшением благосостояния наших граждан", – приводит пресс-служба парламента слова Коршунова. Ранее приднестровский парламент утвердил указ президента ПМР Вадима Красносельского о продлении на территории республики режима чрезвычайного экономического положения до 31 августа. Обусловлено это тем, что проблема стабильного обеспечения республики газом сих пор не решена, что продолжает усугублять экономический кризис в Приднестровье. Режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа в ПМР ввели 11 декабря 2024 года из-за прекращения поставок "голубого топлива". Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.

https://ria.ru/20250805/tiraspol-2033536980.html

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в мире, молдавия, александр коршунов