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Власти ПМР выполнят все социальные обязательства, заявил спикер парламента - РИА Новости, 06.08.2025
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15:38 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/pmr-2033735036.html
Власти ПМР выполнят все социальные обязательства, заявил спикер парламента
Власти ПМР выполнят все социальные обязательства, заявил спикер парламента - РИА Новости, 06.08.2025
Власти ПМР выполнят все социальные обязательства, заявил спикер парламента
Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), несмотря на сложную ситуацию в экономике, выполнят все свои социальные обязательства, заявил в среду... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:38:00+03:00
2025-08-06T15:38:00+03:00
в мире
молдавия
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ТИРАСПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), несмотря на сложную ситуацию в экономике, выполнят все свои социальные обязательства, заявил в среду председатель Верховного Совета (парламента) ПМР Александр Коршунов. "Несмотря на все сложности, трудности, сегодня консолидируем усилия и все финансовые ресурсы для того, чтобы обеспечивать социальные выплаты в полном объеме и в срок. Уверен, что нам удастся пройти этот сложный период. И мы продолжим работу над развитием как реального сектора экономики, так и над улучшением благосостояния наших граждан", – приводит пресс-служба парламента слова Коршунова. Ранее приднестровский парламент утвердил указ президента ПМР Вадима Красносельского о продлении на территории республики режима чрезвычайного экономического положения до 31 августа. Обусловлено это тем, что проблема стабильного обеспечения республики газом сих пор не решена, что продолжает усугублять экономический кризис в Приднестровье. Режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа в ПМР ввели 11 декабря 2024 года из-за прекращения поставок "голубого топлива". Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.
https://ria.ru/20250805/tiraspol-2033536980.html
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в мире, молдавия, александр коршунов
В мире, Молдавия, Александр Коршунов
Власти ПМР выполнят все социальные обязательства, заявил спикер парламента

Коршунов: власти ПМР выполнят все социальные обязательства

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), несмотря на сложную ситуацию в экономике, выполнят все свои социальные обязательства, заявил в среду председатель Верховного Совета (парламента) ПМР Александр Коршунов.
"Несмотря на все сложности, трудности, сегодня консолидируем усилия и все финансовые ресурсы для того, чтобы обеспечивать социальные выплаты в полном объеме и в срок. Уверен, что нам удастся пройти этот сложный период. И мы продолжим работу над развитием как реального сектора экономики, так и над улучшением благосостояния наших граждан", – приводит пресс-служба парламента слова Коршунова.
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Режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа в ПМР ввели 11 декабря 2024 года из-за прекращения поставок "голубого топлива". Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.
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