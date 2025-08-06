https://ria.ru/20250806/perm-2033816963.html

В Пермском крае обустроили более 200 общественных пространств

В Пермском крае обустроили более 200 общественных пространств - РИА Новости, 06.08.2025

В Пермском крае обустроили более 200 общественных пространств

Более 200 общественных и дворовых пространств были благоустроены в Пермском крае в 2024 году, а также приведены в порядок 40 автомобильных дорог и 15 мостовых... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T22:34:00+03:00

2025-08-06T22:34:00+03:00

2025-08-06T22:34:00+03:00

общество

пермский край

россия

пермь

дмитрий махонин

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Более 200 общественных и дворовых пространств были благоустроены в Пермском крае в 2024 году, а также приведены в порядок 40 автомобильных дорог и 15 мостовых переходов и путепроводов, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Дмитрий Махонин. Глава государства в режиме видеоконференцсвязи в среду принял участие в открытии региональных инфраструктурных объектов, в том числе нового зоопарка в Перми на общей площади в 25 гектаров. "Такие национальные проекты, как национальный проект "Инфраструктура для жизни", очень важны для регионов. Несколько цифр: только за прошлый год в рамках реализации проекта по благоустройству Пермский край благоустроил 214 общественных и дворовых пространств, были построены, капитально отремонтированы 40 автомобильных дорог, 15 мостовых переходов и путепроводов. И в этом году мы не снижаем темпы. Я хотел бы сказать, что зоопарк также будет раскрывать туристический потенциал региона", - сказал Махонин.

https://ria.ru/20250718/turizm-2029972428.html

пермский край

россия

пермь

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общество, пермский край, россия, пермь, дмитрий махонин