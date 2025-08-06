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В Пермском крае обустроили более 200 общественных пространств
В Пермском крае обустроили более 200 общественных пространств - РИА Новости, 06.08.2025
В Пермском крае обустроили более 200 общественных пространств
Более 200 общественных и дворовых пространств были благоустроены в Пермском крае в 2024 году, а также приведены в порядок 40 автомобильных дорог и 15 мостовых... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T22:34:00+03:00
2025-08-06T22:34:00+03:00
2025-08-06T22:34:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Более 200 общественных и дворовых пространств были благоустроены в Пермском крае в 2024 году, а также приведены в порядок 40 автомобильных дорог и 15 мостовых переходов и путепроводов, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Дмитрий Махонин. Глава государства в режиме видеоконференцсвязи в среду принял участие в открытии региональных инфраструктурных объектов, в том числе нового зоопарка в Перми на общей площади в 25 гектаров. "Такие национальные проекты, как национальный проект "Инфраструктура для жизни", очень важны для регионов. Несколько цифр: только за прошлый год в рамках реализации проекта по благоустройству Пермский край благоустроил 214 общественных и дворовых пространств, были построены, капитально отремонтированы 40 автомобильных дорог, 15 мостовых переходов и путепроводов. И в этом году мы не снижаем темпы. Я хотел бы сказать, что зоопарк также будет раскрывать туристический потенциал региона", - сказал Махонин.
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общество, пермский край, россия, пермь, дмитрий махонин
Общество, Пермский край, Россия, Пермь, Дмитрий Махонин
В Пермском крае обустроили более 200 общественных пространств
Махонин заявил о благоустройстве 200 общественных пространств в Пермском крае