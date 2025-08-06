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Полиция опровергла слухи о волнениях с участием мигрантов в Перми - РИА Новости, 06.08.2025
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13:31 06.08.2025 (обновлено: 16:27 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/perm-2033698214.html
Полиция опровергла слухи о волнениях с участием мигрантов в Перми
Полиция опровергла слухи о волнениях с участием мигрантов в Перми - РИА Новости, 06.08.2025
Полиция опровергла слухи о волнениях с участием мигрантов в Перми
Полиция опровергла появившуюся в интернете информацию о беспорядках с участием мигрантов в микрорайоне Крым Перми. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T13:31:00+03:00
2025-08-06T16:27:00+03:00
происшествия
республика крым
пермь
кировский район
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ПЕРМЬ, 6 авг - РИА Новости. Полиция опровергла появившуюся в интернете информацию о беспорядках с участием мигрантов в микрорайоне Крым Перми. Во вторник в местных пабликах в соцсетях были опубликованы сообщения о скоплении автомобилей МВД в Кировском районе Перми поблизости от микрорайона Крым – якобы правоохранители приехали туда из-за мигрантских волнений. "В связи с появлением в масс-медиа информации о якобы беспорядках в микрорайоне Крым Кировского района Перми сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности. Каких-либо массовых беспорядков со стороны иностранных граждан допущено не было", - говорится в Telegram-канале регионального ГУМВД. В ведомстве добавили, что сотрудниками полиции проводилась плановая работа по охране общественного порядка.
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республика крым
пермь
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происшествия, республика крым, пермь, кировский район
Происшествия, Республика Крым, Пермь, Кировский район
Полиция опровергла слухи о волнениях с участием мигрантов в Перми

Полиция опровергла слухи о волнениях мигрантов в микрорайоне Крым в Перми

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПЕРМЬ, 6 авг - РИА Новости. Полиция опровергла появившуюся в интернете информацию о беспорядках с участием мигрантов в микрорайоне Крым Перми.
Во вторник в местных пабликах в соцсетях были опубликованы сообщения о скоплении автомобилей МВД в Кировском районе Перми поблизости от микрорайона Крым – якобы правоохранители приехали туда из-за мигрантских волнений.
"В связи с появлением в масс-медиа информации о якобы беспорядках в микрорайоне Крым Кировского района Перми сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности. Каких-либо массовых беспорядков со стороны иностранных граждан допущено не было", - говорится в Telegram-канале регионального ГУМВД.
В ведомстве добавили, что сотрудниками полиции проводилась плановая работа по охране общественного порядка.
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