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Переговоры Путина с Уиткоффом длились около трех часов

Переговоры Путина с Уиткоффом длились около трех часов - РИА Новости, 06.08.2025

Переговоры Путина с Уиткоффом длились около трех часов

Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом завершилась в Кремле, сообщили в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:45:00+03:00

2025-08-06T14:45:00+03:00

2025-08-06T15:14:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом завершилась в Кремле, сообщили в пресс-службе главы государства.Беседа продолжалась около трех часов.На переговорах присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Кортеж, на котором передвигается Уиткофф, уже покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости.Дмитриев после завершения встречи поблагодарил всех за добрые пожелания успешного визита Уиткоффа. Он также добавил, что диалог восторжествует.Спецпосланник американского лидера прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. В начале встречи Уиткофф вместе с Дмитриевым посетили парк Зарядье.Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее также отказалась комментировать детали поездки. По ее словам, ведомство не знает, что предпримет Дональд Трамп по итогам визита.Она добавила, что глава Белого дома продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине.Ультиматум ТрампаАмериканский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.

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Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа 2025-08-06T14:45 true PT0M06S

Кортеж, на котором передвигается спецпосланник президента США Уиткофф, покинул Кремль Кортеж, на котором передвигается спецпосланник президента США Уиткофф, покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-06T14:45 true PT0M05S

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россия, сша, владимир путин, кирилл дмитриев, встреча путина с уиткоффом 6 августа, стив уиткофф, в мире