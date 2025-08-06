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Переговоры Путина с Уиткоффом длились около трех часов - РИА Новости, 06.08.2025
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14:45 06.08.2025 (обновлено: 15:14 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/peregovory-2033721114.html
Переговоры Путина с Уиткоффом длились около трех часов
Переговоры Путина с Уиткоффом длились около трех часов - РИА Новости, 06.08.2025
Переговоры Путина с Уиткоффом длились около трех часов
Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом завершилась в Кремле, сообщили в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 06.08.2025
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россия
сша
владимир путин
кирилл дмитриев
встреча путина с уиткоффом 6 августа
стив уиткофф
в мире
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом завершилась в Кремле, сообщили в пресс-службе главы государства.Беседа продолжалась около трех часов.На переговорах присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Кортеж, на котором передвигается Уиткофф, уже покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости.Дмитриев после завершения встречи поблагодарил всех за добрые пожелания успешного визита Уиткоффа. Он также добавил, что диалог восторжествует.Спецпосланник американского лидера прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. В начале встречи Уиткофф вместе с Дмитриевым посетили парк Зарядье.Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее также отказалась комментировать детали поездки. По ее словам, ведомство не знает, что предпримет Дональд Трамп по итогам визита.Она добавила, что глава Белого дома продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине.Ультиматум ТрампаАмериканский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
https://ria.ru/20250806/vstrecha-2033719841.html
https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033609048.html
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Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
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Кортеж, на котором передвигается спецпосланник президента США Уиткофф, покинул Кремль
Кортеж, на котором передвигается спецпосланник президента США Уиткофф, покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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россия, сша, владимир путин, кирилл дмитриев, встреча путина с уиткоффом 6 августа, стив уиткофф, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа, Стив Уиткофф, В мире

Переговоры Путина с Уиткоффом длились около трех часов

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом завершилась в Кремле, сообщили в пресс-службе главы государства.
Беседа продолжалась около трех часов.
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Кортеж, на котором передвигается Уиткофф, уже покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости.
Дмитриев после завершения встречи поблагодарил всех за добрые пожелания успешного визита Уиткоффа. Он также добавил, что диалог восторжествует.
Спецпосланник американского лидера прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. В начале встречи Уиткофф вместе с Дмитриевым посетили парк Зарядье.
Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее также отказалась комментировать детали поездки. По ее словам, ведомство не знает, что предпримет Дональд Трамп по итогам визита.
Она добавила, что глава Белого дома продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине.
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Ультиматум Трампа

Американский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
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РоссияСШАВладимир ПутинКирилл ДмитриевВстреча Путина с Уиткоффом 6 августаСтив УиткоффВ мире
 
 
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