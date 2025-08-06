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Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ 7 августа - РИА Новости, 06.08.2025
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12:03 06.08.2025 (обновлено: 12:05 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/peregovory-2033669099.html
Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ 7 августа
Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ 7 августа - РИА Новости, 06.08.2025
Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ 7 августа
Президент России Владимир Путин 7 августа проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который будет находиться в РФ с официальным РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:03:00+03:00
2025-08-06T12:05:00+03:00
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россия
ближний восток
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 7 августа проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который будет находиться в РФ с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Седьмого августа состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который будет находиться в России с официальным визитом", - говорится в сообщении.Отмечается, что на переговорах планируется рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
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оаэ, россия, ближний восток, владимир путин, в мире
ОАЭ, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин, В мире
Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ 7 августа

Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретятся 7 августа

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 7 августа проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который будет находиться в РФ с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Седьмого августа состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который будет находиться в России с официальным визитом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на переговорах планируется рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
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